Seehofer verbietet rechtsextreme „Sturmbrigade 44“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstag die rechtsextreme „Sturmbrigade 44“, auch „Wolfsbrigade 44“ genannt, verboten. Das teilte sein Sprecher am Morgen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Wer die Grundwerte der freiheitlichen Gesellschaft bekämpfe, „bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren“, erklärte Seehofer.

Bereits im Juli vergangenen Jahres ging die Bundesanwaltschaft gegen die Vereinigung vor. Dazu hat sie Wohnungen in vier Bundesländern durchsuchen lassen: Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Ziel der Gruppierung ist nach damaligen Worten der Bundesanwaltschaft das „Wiedererstarken eines freien Vaterlandes“ nach dem „germanischen Sittengesetz“.

Über die rechtsextremistische „Wolfsbrigade“ beziehungsweise „Sturmbrigade“ ist öffentlich wenig bekannt. Aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage an die Landesregierung Sachsen-Anhalt vom März 2019 geht hervor, dass die Gruppe an einer Demonstration in Köthen teilnahm und auch an Sachbeschädigungen dort beteiligt gewesen sein soll.