Seehofer stellt neue Kriminalitätszahlen vor

Starke Rauchentwicklung über Ulm: Eine Holzscheune im Bereich vom Fort Albeck in Ulm ist am Montagmittag komplett abgebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. „Uns ist zumindest aktuell kein Fall bekannt“, so ein Sprecher des Poliziepräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Gegen 11.15 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzleitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt von Polizei und Feuerwehr sei laut Mittelung eine dunkle Rauchsäule erkennbar gewesen.