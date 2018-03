Schwierige Missionen

Es sind gefährliche Einsätze, die die Bundesregierung auf den letzten Metern ihrer Amtszeit verlängert hat. In Afghanistan hat sich längst gezeigt, dass keine großen Fortschritte erreicht werden konnten. Im Gegenteil, es werden wieder mehr deutsche Soldaten gebraucht. Hier stellt sich die Sinnfrage. In Irak ist der Einsatz hoch umstritten, zumal es sich beim Anti-IS-Bündnis nur um eine lose Koalition der Willigen handelt und man jetzt die Regierung unterstützt. Auch der Einsatz in Mali ist brandgefährlich. Doch er darf als einer der sinnvollsten gelten. Denn zum einen ist er sozusagen vor den Toren Europa und an der Seite Frankreichs. Zum anderen ist es der afrikanische Kontinent, für den sich Europa besonders stark machen will und sollte. Denn Mali ist ein bedeutendes Transitland für Flüchtlinge, aber auch ein Rückzugsort für Terroristen. Von hier aus wird der Terror nach Europa importiert.