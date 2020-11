Schwere Vorwürfe gegen australische Soldaten in Afghanistan

Gedrücktere Stimmung, vernünftige Bürger, unauffälliges Infektionsgeschehen in Firmen, einige Klassen in Quarantäne, vor allem in Spaichingen, und: die Hoffnung, dass alle so diszipliniert bleiben. So lässt sich die aktuelle Situation in den Gemeinden des Primtals, des Heubergs und in Spaichingen zusammen fassen. Aus neun Gemeinden haben wir Rückmeldung bekommen zu unserer kurzen aktuellen Rundfrage.

Schulen und Kindergärten: Die Spaichinger Realschule ist momentan sehr gebeutelt: Sechs Klassen quer durch alle Altersstufen, sind ...