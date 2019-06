Schweizerinnen streiken für mehr Geld, Gerechtigkeit und härtere Strafen bei sexuellen Übergriffen

Für Gunilla von Hall ist die Sache klar. „Ja sicher, ich mache mit“, sagt die zweifache Mutter und Journalistin. „Wir Frauen müssen zeigen, wie stark wir sind. Die wirtschaftliche Benachteiligung einer Hälfte der Bevölkerung muss aufhören.“ An diesem Freitag soll es soweit sein. Von Hall, schwedisch-schweizerische Doppelbürgerin aus dem Kanton Waadt, reiht sich in den Frauenstreik ein, mit dem Diskriminierung angeprangert werden soll.

In allen Teilen der Schweiz wollen Frauen, und auch Männer, dem Arbeitsplatz fernbleiben. Sie folgen dem Aufruf von Gewerkschaften, Fraueninitiativen und anderen Gruppen, die ein loses Bündnis formieren. Die Kernforderung lautet: „Gleichberechtigung. Punkt. Schluss!“ Die Demonstranten verlangen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, die Einführung von Lohnkontrollen, familienverträgliche Jobs, bessere Sozialleistungen und auch eine härtere Vorgehensweise gegen sexuelle Übergriffe in Betrieben.

Aus nahezu jeder Branche werden Teilnehmerinnen erwartet: Von Bergbäuerinnen über Kirchenmitarbeiterinnen und Kassiererinnen bis hin zu Hochschuldozentinnen und Managerinnen. Und der Streik vereint auch Einheimische und Migrantinnen. „Der Freitag ist sehr wichtig für die vielen Migrantinnen“, sagt die Altenpflegerin Indira Marino aus Genf, eine Schweizerin mit bolivianischen Wurzeln. „Beim Streik wird für unsere Anliegen gekämpft.“ So pochen die Frauen auf eine generelle Anerkennung der Diplome von Zuwanderern.

Wenn die Mobilisierung richtig gelingt, könnten mehrere Hunderttausend Menschen demonstrieren, an Frauenparlamenten teilnehmen und Sitzblockaden errichten. Für ein Land mit 8,5 Millionen Einwohnern wäre das ein großer Erfolg.

„In der Schweiz stoßen die Frauen im Beruf auf viele Barrieren“, erläutert Regula Bühlmann, Zentralsekretärin für Gleichstellung beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, der den Kampftag mitträgt.

Beispiel Lohnungleichheit. Nach Angaben der Streik-Organisatorinnen verdienen Frauen zwischen Bodensee und Tessin in jeder Bildungsschicht weniger Geld als Männer. Je höher der Abschluss, desto größer das Lohngefälle. So beziehen Frauen mit einem Universitätsabschluss pro Monat 2322 Schweizer Franken (ca. 2070 Euro) weniger als Männer. Auch das Bundesamt für Statistik belegt: Frauen in der Schweiz verdienen insgesamt im Durchschnitt pro Monat 18,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Noch krasser springt die Ungleichheit in den Schweizer Chefetagen ins Auge. In den Geschäftsleitungen liegt der weibliche Anteil noch immer bei unter zehn Prozent, so schreibt es der „Schillingreport“ 2019 über Führungsgremien in der Schweiz. Erst in knapp der Hälfte der Firmen sitzen Frauen überhaupt in der Geschäftsleitung. In der kleinen Kammer des nationalen Parlaments liegt der Frauenanteil bei bescheidenen 15 Prozent und in der großen Kammer bei einem Drittel. Immerhin bestimmen in der siebenköpfigen Regierung drei Frauen den Kurs des Landes mit.

Mit ihrem Streik 2019 wollen die Schweizerinnen nun an einen Erfolg von 1991 anknüpfen. Damals legten bis zu eine halbe Million Frauen das Land lahm und leiteten viele Verbesserungen für den weiblichen Teil der Bevölkerung ein.