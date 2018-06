Schwarze Westen: Blick hinter die Kulissen beim SEK

Karlsruhe, 4. Juli 2012, tödliche Geiselnahme: Ein 53-Jähriger nimmt mehrere Geiseln, als seine Wohnung zwangsgeräumt werden soll. Kurz darauf tötet er drei Geiseln, seine Lebensgefährtin hat er schon zuvor erschossen. Der Mann zündet den Teppich an und richtet sich selbst. Ein Spezialeinsatzkommando stürmt die Wohnung und findet die fünf Toten.

Als „herausragenden Einsatz“ bezeichnet Alexander Fuchs, Kommandoführer des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei Baden-Württemberg die Geiselnahme in Karlsruhe. Mit herausragend meint er allerdings nicht erfolgreich, sondern besonders, außergewöhnlich. Außergewöhnlich sei vor allem der „relativ schnelle Zugriff“ gewesen, sagt Fuchs. Die Beamten seien davon ausgegangen, dass es in dem Raum brennt. „Um neun Uhr wurden wir alarmiert, um zehn war ich in Karlsruhe, um 11.30 Uhr sind wir reingegangen.“ Sie hätten noch versucht, mit dem Täter zu verhandeln, aber der habe nicht reagiert. Letztlich habe der zuständige Polizeiführer am Einsatzort entschieden: Zugriff.

Das SEK ist die Eliteeinheit der Polizei im Südwesten. Rund 90 Männer, die bei Geiselnahmen, Amokläufen und Sprengstoffdrohungen zum Einsatz kommen. Sie sind aber auch gefragt, wenn eine prominente Person zu schützen ist, wie Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Freiburg im Jahr 2011, und wenn die Polizei einen besonders gefährlichen Straftäter festnehmen muss. Bis zu 250 Mal kommt die Truppe pro Jahr zum Einsatz. Der Standort befindet sich als Teil der Bereitschaftspolizei auf einem ehemaligen Kasernengelände in Göppingen.

Winnenden, 11. März 2009, Amoklauf: Der 17-jährige Tim K. erschießt in der Albertville-Realschule in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zwölf Schüler und Lehrerinnen. Auf der Flucht vor der Polizei tötet er drei Männer, in Wendlingen richtet er sich selbst.

Alexander Fuchs ist seit 2001 Kommandoführer des SEK, von 1988 bis 1994 war er selbst einer der Männer mit den schwarzen Masken. Wer dem 54-Jährigen begegnet, steht innerlich stramm, auch wenn er nie eine Uniform getragen hat. Fuchs trägt die Haare kurz geschoren, dunkelgrüner Dienstoverall, schwarze Stiefel, das rote Barett steckt in einer Tasche am linken Oberarm. Er steht breitbeinig und zieht die Schultern zurück, was ihn etwas größer erscheinen lässt als seine wirklichen 185 Zentimeter Körperlänge.

Der Amoklauf von Winnenden war für ihn ebenfalls einer der „herausragenden Einsätze“ in den vergangenen Jahren – weil der Täter flüchtete und von der Polizei verfolgt wurde. „Die Dynamik war ein entscheidender Punkt“, sagt Fuchs, wie immer sachlich. Nach dem Einsatz entstand die Idee, den Hubschrauber nicht nur als Transportgerät einzusetzen, sondern auch, um die Polizisten schnell an den Einsatzort zu bringen. Mittlerweile steht zu den Schulzeiten stets ein Hubschrauber samt Erstkräfteteam bereit.

Weingarten, 17. Juli 2013, Amokalarm: In einem Gymnasium in der Brechenmacherstraße wird gegen 8.15 Uhr Amokalarm ausgelöst. Die Polizei kommt, nach 35 Minuten landen die ersten SEK-Beamten mit dem Hubschrauber aus Göppingen. Sie durchsuchen die Schule und eine angrenzende Realschule. Später stellt sich heraus, dass der Alarm aus Versehen ausgelöst wurde .

In 35 Minuten in Oberschwaben – „das war vor 15 Jahren undenkbar“, sagt Fuchs. Schneller werden, das ist eines der wichtigsten Ziele des SEK. Fünf Minuten brauchen die Männer, bis die ersten startklar sind. In wenigen Sekunden sind sie auf der Bundesstraße 10 Richtung Ulm oder Stuttgart unterwegs oder eben in der Luft. Zudem muss sich das Kommando auf immer unterschiedlichere Bedrohungen einstellen, sagt Fuchs. „Die Szenarien werden uferlos.“ Zu Zeiten der Roten Armee Fraktion (RAF) in den 1960er- und 1970er-Jahren sei es darum gegangen, „herausragende Persönlichkeiten“ vor Anschlägen zu schützen. „Heute hat man den Eindruck, in vielen Fällen geht es bei terroristischen Bedrohungsszenarien nur um eine möglichst hohe Zahl an Opfern“, sagt Fuchs. Dadurch gehe von jedem Volksfest, jedem Platz mit vielen Menschen, „eine gewisse Bedrohung“ aus.

Grundsätzlich besteht der Alltag der Beamten aus „Einsatz oder Übung“, wie Fuchs sagt. „Einen geregelten Tagesablauf gibt es so nicht.“ Wenn die Männer nicht im Einsatz sind, dann trainieren sie, indem sie Sport treiben, schießen üben oder sich beispielsweise vom 30 Meter hohen Schornstein des Heizwerks auf dem Gelände abseilen.

Dossenheim, 20. August 2013, Amoklauf: Ein 71-Jähriger erschießt auf einer Wohnungseigentümerversammlung zwei Männer und sich selbst. Der Sportschütze hatte sich nach jahrelangen Nachbarschaftsstreitigkeiten über eine Nebenkostenabrechnung so aufgeregt, dass er zur Waffe griff. Das SEK wird zwar angefordert. Weil der Schütze sich aber früh selbst richtet, drehen die Beamten unterwegs um.

Einmal im Jahr können sich Polizisten beim SEK bewerben. 15 bis 25 versuchen in der Regel ihr Glück. Acht bis zehn werden genommen, wenn sie fit genug sind, psychisch stabil, teamfähig und bereit, an ihre Belastungsgrenzen zu gehen. Die Fitness ist schon deswegen entscheidend, weil die Ausrüstung eines SEK-Beamten mit Helm, Schutzweste, Stiefeln und Pistole 30 Kilo wiegt – annähernd so viel wie zwei Kisten Mineralwasser. Wegen der körperlichen Herausforderungen bewerben sich auch nur selten Frauen für das SEK, sagt Fuchs. Derzeit gibt es nur männliche SEK-Beamte. „Die meisten Frauen können sich noch mit Laufen und Schwimmen anfreunden, aber mit Klimmzügen und Bankdrücken weniger.“ Finanziell gesehen ist der Job auch nur bedingt reizvoll: Dem SEK-Beamten winken 153 Euro Gefahrenzulage im Monat. Während der sechsmonatigen Ausbildung wird weiter gesiebt: „Wenn fünfzig Prozent ankommen, dann ist das relativ gut“, sagt Fuchs – also vier oder fünf neue Beamte im Jahr.

Die Männer diskutieren ihre Einsätze und etwaige Fehler stets mit ihren Kollegen, sagt Fuchs. Wer professionelle Hilfe braucht, kann zu einer von zwei Psychologinnen gehen. Fuchs beurteilt die Arbeit allerdings als weniger belastend als die von Streifenbeamten: Die würden beispielsweise zu einem Busunglück mit vielen Toten gerufen – eine schreckliche Situation. Die SEK-Beamten bekämen dagegen in der Regel vorher Informationen, hätten auf der Hinfahrt Zeit, sich vorzubereiten – und relativ schnell ein Ergebnis bei einem Zugriff. „Ich weiß nach 20 bis 30 Sekunden, ob wir erfolgreich waren oder nicht“, sagt Fuchs. Erfolg heißt: Der Täter liegt gefesselt am Boden. SEK-Beamte würden auch nur extrem selten zur Waffe greifen, sagt der Kommandoführer. Erst vier, fünf Mal habe ein Mitglied der Truppe auf Menschen geschossen in den vergangenen 37 Jahren. Dabei wurde bei einem Einsatz Anfang der 1980erJahre ein entflohener Häftling getötet. Ein SEK-Beamter selbst wurde bisher nie bei einem Einsatz angeschossen oder getötet.

München, 5. September 1972, tödliche Geiselnahme: Eine Gruppe Palästinenser nimmt bei den olympischen Sommerspielen elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln. Sie fordern die Freilassung von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen und RAF-Terroristen. Während der Flucht sterben bei einer Befreiungsaktion alle Geiseln, fünf Geiselnehmer und ein Polizist.

Das SEK wurde 1976 gegründet. Zeitgleich entstanden in allen Bundesländern Spezialeinsatzkommandos und bei der Bundespolizei die Grenzschutzgruppe 9 (GSG9). Die Gründung dieser Sondereinheiten war auch eine Reaktion auf das desaströse Ende der Geiselnahme bei den olympischen Sommerspielen 1972.

Wie viele Mitglieder das SEK genau hat, sagt Fuchs nicht, auch nicht, in welcher Stadt er wohnt oder wo er geboren ist – nur, dass er Schwabe ist. Die Männer sind im Einsatz stets vermummt, erzählen meist nur im engeren Familienkreis, was sie beruflich genau machen. Sonst heißt es: Ich bin Polizist. „Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass unsere Bilder im Internet sind und darunter steht: Die sind beim SEK“, sagt der 54-jährige Alexander Fuchs, der verheiratet ist und Vater von drei Kindern. Anonymität ist letztlich der beste Schutz, den die Elitepolizisten bekommen können. (jak)