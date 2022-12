Schwäbisches Weihnachtsmahl gesichert

Der Zoll in Hamburg hat der schwäbischen Weihnacht gerade eben einen wertvollen Dienst erwiesen. Die Beamten beschlagnahmten im Hafen eine Maultaschenmaschine aus China. Der Grund: Das 3725 Kilogramm schwere Ungetüm hat kein CE-Kennzeichen für geprüfte Sicherheit. Die Gefahr wäre also zu groß, dass bei der Inbetriebnahme statt der schwäbischen Maultaschen etwa plötzlich Ravioli aus dem Gerät rollten.

Insofern hat uns der Zoll vor einer herben Feiertagsenttäuschung bewahrt, weil Maultaschen freilich sowohl an Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag schmecken, von Silvester gar nicht zu reden, von den restlichen 361 Tagen im Jahr ganz abgesehen. Wie man auf die Idee kommen kann, in China eine Maschine für das Fabrizieren schwäbischer Maultaschen zu bestellen, weiß der Zoll auch nicht. Immerhin steht in der Nachricht, dass die Lieferung für Nordrhein-Westfalen bestimmt ist und zum Glück nicht für Baden-Württemberg. Die Landesregierung in Stuttgart sollte dringend über ein Importverbot von NRW-Maultaschen nachdenken.

Hier im Süden werden Maultaschen oft noch traditionell von Hand hergestellt. Das erledigen neben Köchinnen und Köchen bisweilen noch schwäbische Hausfrauen. Die haben zwar allesamt auch kein gültiges CE-Kennzeichen. Doch der Kenner würde im Zweifel alle Maultaschenmaschinen der Welt samt aller CE-Kennzeichnungen gegen so eine echte Perle eintauschen, die zwar nicht auf Knopfdruck, wohl aber auf zärtliche und freundliche Worte hin Maultaschen produziert. (nyf)