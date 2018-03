Schotte bekommt Deutschen Nationalpreis

Zum 25. Jahrestag des Berliner Mauerfalls erklärte ein Schotte den Briten die Geschichte des KZ Buchenwald und die Herkunft von Bratwürsten. Neil MacGregor käme nicht in die Verlegenheit, wenn er spontan einen Vortrag über Kant oder die deutsche Bierbraukunst halten müsste. Es gibt im Vereinigten Königreich kaum einen anderen Experten, der sich mit deutscher Kultur so gut auskennt wie der 68-jährige Direktor des British Museum.

Neil MacGregor, der germanophile Intellektuelle, den Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem jüngsten London-Besuch als Wunschkandidaten für die Leitung des Humboldt-Forums umgarnt hat, bekommt den Deutschen Nationalpreis verliehen. Der Kunsthistoriker erhält die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Schau zur deutschen Geschichte, die an der Themse für Furore sorgt.

Das altehrwürdige Londoner Museum beleuchtet seit Oktober in der Ausstellung „Germany - Memories of a Nation“ 600 Jahre deutsche Geschichte, inklusive eines VW Käfers, den MacGregor unter dem geschwungenen Facettendach des Großen Innenhofs aufstellen ließ. „Die Ausstellung ist dabei, das Deutschland-Bild in Großbritannien zu ändern“, begründet die Deutsche Nationalstiftung ihre Auszeichnung.

MacGregor hatte Deutsch in Oxford, Philosophie in Paris, Rechtswissenschaft in Edinburgh sowie Kunstgeschichte in London studiert. Als Leiter der Nationalgalerie (1987 bis 2002) trug der beliebte Fachmann und talentierte Kommunikator den Spitznamen „Heiliger Neil“. Der bescheidene MacGregor lehnte es ab, von der Königin zum Ritter geschlagen zu werden. 2008 wurde er jedoch von der Zeitung „The Times“ zum „Briten des Jahres“ gewählt.

Seit 2002 leitet der charismatische Schotte das Britische Museum. Seitdem soll sich die jährliche Besucherzahl von drei Millionen verdoppelt haben. MacGregor ist in Deutschland auch für sein Buch „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“ bekannt.