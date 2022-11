Schon für 2023: Lindners 83-Milliarden-Plan für Strom und Gas

200 Milliarden Euro sind bis 2024 für die finanzielle Entlastung der Bürger in der Energiekrise eingeplant. Am Montag wurde bekannt, wie viel Strom- und Gaspreisbremse und Co. allein im kommenden Jahr kosten werden.

So plant Finanzminister Christian Lindner (FDP) für das kommende Jahr mehr als 83 Milliarden Euro an Ausgaben für die Hilfsmaßnahmen ein. Im Wirtschaftsplan seines Ministeriums für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der am Sonntag an den Haushaltsausschuss des Bundestages übersandt wurde, sind laut Nachrichtenagenturen allein für das kommende Jahr 40 Milliarden Euro für die Begrenzung der Gaspreise und Fernwärme sowie 43 Milliarden Euro für die Begrenzung der Strompreise vorgesehen.

15 Milliarden für Uniper

Davon könnten bis zu 13 Milliarden Euro als Zuschüsse und Zwischenfinanzierung zur Stabilisierung der Netzentgelte gezahlt werden.

Für die Rettung des Gasversorgers Uniper sollen 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Aus dieser Summe könnten auch „Betriebskosten und Ersatzbeschaffungskosten finanziert werden“, heißt es. Vorgesehen sind auch sechs Milliarden Euro für Härtefallregelungen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Schuldenaufnahme von 200 Milliarden Euro

Der Wirtschaftsplan für den WSF legt fest, wofür der von Bundestag und Bundesrat bereits beschlossene 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm verwendet wird. Finanziert wird dies durch eine einmalige Schuldenaufnahme von 200 Milliarden Euro. Dafür sind für 2023 laut Wirtschaftsplan 4,4 Milliarden Euro an Zinszahlungen vorgesehen.

Ob die Entlastungsvorhaben der Ampel zeitlich allerdings auch wie geplant umgesetzt werden können, ist nach wie vor unklar. So hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Montag erneut gewarnt, dass die Zeit „extrem knapp“ bemessen sei.

Die Diskussion über ein Vorziehen der Gaspreisbremse von März auf Februar 2023 sei deswegen ebenso verfehlt wie die Forderungen nach einer Strompreisbremse ab Januar, sagt BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Dies sei „schlicht nicht umsetzbar“.