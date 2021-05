Scholz: Putin muss sich für Protassewitsch einsetzen

Von Schwäbische Zeitung

Abkühlungen von oben hat es in den vergangenen Wochen zwar genug gegeben, doch pünktlich zum besseren Wetter, das laut Prognosen zum Wochenende kommen soll, startet in Tettnang auch die Freibadsaison. Das Freibad Ried wird am Samstag, 29. Mai, erstmals wieder für Besucher öffnen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Beim Bädle in Obereisenbach müssen sich Wasserratten noch ein wenig gedulden – dort soll es erst am Donnerstag, 3. Juni, losgehen.

Damit der Badespaß ab kommendem Samstag wieder möglich ist, hätten in den vergangenen Tagen ...