Scholz muss seine Politik den Bürgern besser erklären

In Krisenzeiten einen Hitzkopf an der Regierungsspitze zu haben, das wünscht sich niemand. Deshalb war es von den Deutschen in der Tat sehr vorausschauend, Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen. Mögen die Ängste der Menschen noch so groß, die Geschehnisse im Osten Europas furchtbar und die Zukunftsaussichten düster sein, der Bundeskanzler bleibt stoisch. Im ruhigen Ton erklärt er im Bundestag, was die Ampel-Koalition aus seiner Sicht alles richtig macht – angefangen bei den geplanten Entlastungen für Bürger und Unternehmer bis hin zur militärischen Unterstützung für die Ukraine, die ein Scheitern Putins zur Folge haben wird. Alles durchdacht, alles im Plan, so die Scholzsche Weltsicht. Davon könnte durchaus etwas Beruhigendes ausgehen – doch nur für einen Moment.

Denn weder der Kanzler noch seine Ministerriege scheinen bislang wirklich erfasst zu haben, wie besorgt die Menschen im Land wegen der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel sind. Anders lässt sich der viel zu lange Streit um den Streckbetrieb von Atomkraftwerken nicht erklären, ebenso wenig das Warten auf eine Antwort, wie denn nun die Gaspreisbremse funktionieren soll. Apropos: Auch dass Öl- und Pelletkunden hart von der Energiekrise betroffen sind, scheint nur mit Verzögerung im Berliner Regierungsviertel anzukommen. Ob für sie weitere Hilfen geplant sind? Man weiß es nicht. Dabei ist es nicht so, dass die Ampel nicht arbeiten würden. Gerade in Energiefragen hat sie einiges vorangebracht, was die Vorgängerregierung hat schleifen lassen.

Natürlich ist es nicht die Aufgabe des Kanzlers, den Teufel an die Wand zu malen. Die Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock, dass sie „Volksaufstände“ befürchtet, wenn russisches Gas ausbleibt, war überzogen. Doch die Ampel-Koalitionäre könnten sich durchaus mehr bemühen, den Bürgern zu erklären, warum die mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Zumutungen richtig und wichtig sind. Wenn Menschen von oben herab behandelt werden, regt sich erst recht Unmut. Das sollten die Berliner Politikprofis eigentlich wissen.