Schockenhoff nennt Putins Forderung „zynisches Spiel“

Vor dem G-20-Gipfel in St. Petersburg hat der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Andreas Schockenhoff (CDU), den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert. Wenn Putin eindeutige Beweise dafür verlange, dass die syrische Führung für vermutete Giftgaseinsätze verantwortlich sei, sei dies ein „zynisches Spiel“, sagte Schockenhoff am Donnerstag im Südwestrundfunk. Moskau habe schließlich „verhindert“, dass die Vereinten Nationen sich zur Frage äußern dürften, „wer für den Einsatz verantwortlich“ sei. Die Beweislage sei indes „ziemlich eindeutig“, sagte Schockenhoff weiter. Allein die Führung von Syriens Staatschef Baschar al-Assad sei im Besitz von Chemiewaffen und trage die „Verantwortung dafür, diese Waffen sicher zu halten“. Putin betrachte die Syrien-Krise als das „erste große Kräftemessen auf internationaler Bühne“ mit den USA nach dem Kalten Krieg, meinte Schockenhoff. Es sei ihm in den vergangenen Tagen „darum gegangen, den Westen vorzuführen“.

Russland und China verhinderten bislang Resolutionen im UN-Sicherheitsrat gegen die Führung in Damaskus.