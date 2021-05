Schnelligkeit vor Gründlichkeit

Es gibt Situationen, in denen kann es die Politik keinem recht machen. Der Betrug mit Schnelltests zeigt exemplarisch das Dilemma der Verantwortlichen. Denn wasserdichtes Verwaltungshandeln dauert lange, und schnelles Verwaltungshandeln ist betrugsanfällig. Wenn es schnell gehen soll, kommen daher nur vergleichsweise riskante Varianten infrage.

Gesundheitsminister Spahn wollte die kostenlosen Tests aus gutem Grund zügig anbieten. Sie sind ein wirksames Instrument, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Nur Tests machen es möglich, Geschäfte trotz Seuche zu öffnen. Im Kern ist die Strategie auch durchaus erfolgreich.

Das Dilemma bei der Umsetzung ähnelt nun dem bei der Auszahlung von Corona-Hilfen für Unternehmen. Die deutsche Verwaltung könnte einen Missbrauch der öffentlichen Mittel zwar weitgehend verhindern. Dazu müsste sie nach dem Vorbild bewährter Abläufe einen sicheren Prozess zur Auszahlung der Mittel einführen. Dafür ist allerdings ein längerer zeitlicher Vorlauf notwendig. Nachweis- und Berichtspflichten brauchen Formulare, Stempel und Personal. Bleibt die Alternative einer schnellen Einführung, bei der die Behörden einfach keine Fragen stellen.

Da viel Geld fließt, appelliert diese Methode an das Gewinnstreben von Geschäftsleuten. Das Ergebnis im Fall der Bürgertests: Die Einführung klappte so rasend schnell, wie nur der reale Kapitalismus eine Idee in die Praxis bringen kann. Leider schufen genau die gleichen Mechanismen auch große Versuchungen für Betrügereien.

Spahn reagiert nun wie immer arrogant auf die Kritik. Das macht keinen guten Eindruck. Doch tatsächlich ist es ihm gelungen, bei der Teststrategie innerhalb eines Monats von null auf hundert zu beschleunigen. Die Lösung, erst mal wild drauflos zu testen und hinterher nachzubessern, wirkt dabei nur wenig „deutsch“, erinnert eher an dynamischere Gesellschaften und lädt zu Kritik ein. Für Spahn hat es daher Mut erfordert, sich in einer unsicheren Lage für die schnelle Lösung zu entscheiden.