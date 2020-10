Scheinheilige Republikaner

Mit einer Inzidenz von 36,4 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100 000 Einwohner hat auch der Bodenseekreis nun die erste Warnmarke von 35 überschritten. Das teilt das Landratsamt am Dienstagnachmittag mit.

Allein am Dienstag, 27. Oktober, seien dem Gesundheitsamt 26 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Zwar zähle der Landkreis weiterhin zu den vergleichsweise am geringsten betroffenen Regionen in Baden-Württemberg, jedoch stiegen die Fallzahlen auch hier in den zurückliegenden Wochen merklich, heißt ...