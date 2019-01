Saul Friedländers Schicksal rührt Schülerin zu Tränen

Paula Meister ist den Tränen nahe, als sie Saul Friedländer im Bundestag sprechen hört. Die 18-Jährige aus Leipzig sitzt im Saal, als der 86-jährige Historiker bei der Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag am Donnerstagmorgen von seinem Schicksal berichtet.

Der 1932 als Sohn einer jüdischen Familie in Prag geborene Friedländer überlebte die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten, weil seine Eltern ihn in einem katholischen Internat versteckten, während sie selbst verhaftet und 1942 in Auschwitz ermordet wurden.

Neun Jahre alt war er, als er seine Eltern zum letzten Mal sah. In die Stille des Plenarsaals hinein erzählt Friedländer, wie er aus dem Internat floh, um wieder bei ihnen zu sein, wie er sich „mit Händen und Füßen“ wehrte, als man ihn zurückbrachte. Seine Eltern seien im Transport Nummer 40 nach Auschwitz gebracht worden. „Ich frage mich noch heute, ob sie auf der dreitägigen Fahrt zusammen waren, was sie sich gesagt haben mochten.“

Friedländers Vater sei gleich bei der Ankunft in Auschwitz vergast worden, „meine Mutter wurde wahrscheinlich zunächst für die Sklavenarbeit eingeteilt“, sagt Friedländer und seine Stimme wirkt brüchig.

„Da wird einem diese Zeit sehr bewusst“, sagt Paula Meister. Sie ist eine von 80 Jugendlichen, die an dem Programm „Jugendbegegnung“ des Bundestags teilnehmen und sich die ganze Woche lang mit den Schicksalen von Kindern und Jugendlichen in der Zeit des Nationalsozialismus befasst haben: Mit Geschichten wie der von Saul Friedländer. Und mit denen von anderen Kindern, die nicht gerettet werden konnten. Jedes vierte Opfer der Nationalsozialisten war ein Kind. 1,5 Millionen waren es insgesamt.

Dass sich Jugendliche, wie Paula Meister, über die Geschichte informieren und darüber miteinander sprechen, wird seltener. Im November erst hatte eine CNN-Studie ergeben, dass viele junge Deutsche nichts oder nur wenig über den Holocaust wissen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagt: „Gerade für uns Deutsche gilt: Die Geschichte ist nicht loszulösen von ihrem historischen Ort, zumal schon heute bei jungen Menschen das Wissen darüber schwindet.“ Erinnerungskultur gehöre mit zu den staatlichen Aufgaben. „Wer daran rüttelt, legt Hand an die Grundfesten dieser Republik.“

In den Schulen wird die Geschichte zwar gelehrt, aber es sind auch Schüler, die heutzutage ihre jüdischen Mitschüler mobben oder Hitler loben. „Es beschämt uns“, sagt Schäuble, „dass Juden wieder mit dem Gedanken spielen auszuwandern, weil sie sich in unserem Land nicht sicher fühlen, weil sie Anfeindungen ausgesetzt sind, sogar tätlichen Angriffen, weil jüdische Kinder in der Schule angepöbelt werden.“ Aber Scham allein reiche nicht. Es brauche die Gegenwehr im Alltag. Schäuble plädiert für die „Mitmenschlichkeit“, daran habe es damals gefehlt.

Auch Saul Friedländer warnt vor den „Geißeln, von denen jetzt eine Nation nach der anderen schleichend befallen wird“. Diese seien der Fremdenhass, die Verlockung autoritärer Herrschaftspraktiken und „insbesondere ein sich immer weiter verschärfender Nationalismus“. Überall auf der Welt seien sie in besorgniserregender Weise auf dem Vormarsch.

Appell an das ganze Land

Und trotzdem: Friedländer erlebt Deutschland als ein „starkes Bollwerk“ für die Demokratie. Das heutige Deutschland sei ein von Grund auf verändertes Deutschland, dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg. Er appelliert an alle im Saal und damit das ganze Land: „Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen“, sagt Friedländer. Bei seinen Worten stehen alle Menschen im Saal auf und applaudieren. Unter ihnen: Paula Meister, die sich für die Erinnerungskultur stark machen will. Im September hat sie ein freiwilliges soziales Jahr in einer Gedenkstätte in Frankreich begonnen.