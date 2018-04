Saudischer Kronprinz: Israelis haben Recht auf eigenes Land

Ein Polizeihubschrauber, der in der Nacht von Ostersonntag auf -montag, über Riedlingen und Altheim kreiste, schreckte so manchen aus dem Tiefschlaf. Die Polizei war auf der Suche nach einem vermissten Mann, der auch gefunden wurde.

Ohrenbetäubend sei der Krach in der Nacht auf Ostermontag gewesen, berichten Altheimer Anwohner. Zwischen 4 und 5 Uhr habe ein Hubschrauber im Tiefflug die Gemeinde Altheim überquert, sei teilweise minutenlang an der gleichen Stelle gestanden, um dann in Schleifen in Richtung Riedlingen, Andelfingen und ...