Sanft moussierender Überfluss – Luxus mit Peralge, blubbernde Lebensfreude: Der Champagner hat über die Jahrhunderte hinweg viele Zuschreibungen erfahren. Aber niemand hat es je gewagt, ihn einfach nur profan Sekt zu nennen. Schon gar nicht die eifrigen Käufer, die für eine prestigeträchtige Pulle schon mal 200 Euro hinblättern, um selbst ein wenig vom Glanz der pulsierenden Geblubbers abzubekommen. Sekt – das ist doch für viele das Zeug mit Plastikkorken, das Opa zum Verdünnen des Schnapses immer in die Erdbeer-Bowle geschüttet hat. Aber Champagner? Das ist eine andere Liga!

In Russland gilt nun ein Gesetz, das den schönen Begriff Champagner nur noch russischem Sekt zubilligt. Obwohl russischer Sekt freilich nicht in der französischen Champagne angebaut wird. Die Keltereien in Frankreich schäumen deshalb natürlich – und wollen den Russen notfalls sogar den Schaumweinhahn zudrehen, sollte Putin, der gemeinhin als stocknüchterne Type gilt, dieses Gesetz nicht wieder einstampfen.

Der Präzedenzfall könnte auf andere Branchen übergreifen. Sodass künftig nur in Russland hergestellte Ladas noch Mercedes heißen dürfen. Oder Wodka hieße dann Whiskey, während Cognac nur noch Obstler heißen dürfte. Pommes Frites nur noch „Kvadratnyy Lapsha“ (Vierkant-Nudel) – und Putin selber träte bald als Donald Biden auf. Die interkontinentale Stabilität geriete ins Wanken, die Mächte würden entzweit. Dabei ist doch der Champagner ein Getränk, das Menschen zusammenbringt – und sie moussieren, blubbern und perlen lässt. (nyf)