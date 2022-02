Sag mir, wo die Haare sind

Die Natur, so sagen es nicht nur Kräuterdoktoren, tue alles mit Vorbedacht. Jedes noch so kleine Härchen wachse mit Sinn und niemals nur aus Zufall. Wenn dem so ist, stellt sich freilich die Frage, ob die Natur einen besonders skurrilen Humor pflegt. Warum sonst sollte sie bei Männern spätestens Mitte 40 den Haarwuchs vom Kopf in andere Körperregionen abwandern lassen? Welchen Sinn hat bitteschön irrig und wirrig sprießendes Haar auf den Schultern, wo in jungen Jahren noch keine wucherten, während das Haupt umgeben war von wunderbar sanft wippenden blonden Locken?

Von den Ohren ganz zu schweigen: Soll der spitzzackige Widerborst-Flaum auf den Rändern im fortgeschrittenen Alter etwa unseren Gang stabilisieren? Ähnlich wie es die Fledermaus mittels Ultraschall zu bewerkstelligen vermag? Von der Nasen-Innenbehaarung gar nicht zu reden, die sich bei manch reifer Herrengestalt gerne mit dem Schnurrbart verknüpft und verzwirbelt, sodass der Begriff „Rotzbremse“ durchaus wörtlich zu nehmen ist. Freilich kann man als Konsequenz seinen Vollzeitjob in eine Halbtagsstelle umwandeln, damit man dem Rasieren, Schneiden, Zupfen und Ziepen, dem Rupfen und Reißen noch hinterherkommt.

Oder man lässt die Natur eben walten und begreift den unkonventionellen Haarwuchs jenseits der Stellen, wo Fell hingehört, als Chance. Die Spezialisierung von Frisören auf Rücken- oder Ohrenhaar verheißt mehr Umsatz und neue Frisurentrends wie den Schulter-Fassonschnitt oder den Ohren-Zopf. (nyf)