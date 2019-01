Südwest-AfD ringt um neuen Fraktionsvorstand

Über den Umgang mit extremistischen Abgeordneten streitet auch die AfD im Stuttgarter Landtag. In einer mehr als fünfstündigen Sitzung entschieden die Abgeordneten am Dienstag, in zwei Wochen neue Stellvertreter für Fraktionschef Bernd Gögel zu wählen. Das ist notwendig, weil die bisherigen Vize-Vorsitzenden Emil Sänze und Rainer Podeswa in der vergangenen Woche zurückgetreten waren. Begründung: Die Basis für eine Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben. Vorausgegangen waren Debatten über einen Vorstoß der Landespartei. Diese will die AfD-Parlamentarier Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon ausschließen. Ersterer fällt mit nationalistischen Positionen auf, letzterer verfasste antisemitische Schriften. Eine Mehrheit der AfD-Abgeordneten hält das Vorgehen für falsch. Gögel gehört auch dem Landesvorstand der AfD an. Ob das so bleibt, ist offen. Gögel teilte mit, er denke darüber nach, bei den kommenden Vorstandswahlen im Februar nicht mehr zu kandidieren. Die Ämter in Fraktion und Partei seien nicht leicht zu vereinbaren.

