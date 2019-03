Söders Kurswechsel wirkt halbwegs glaubwürdig

So viel Union war noch nie. Nicht nur, dass sich die beiden C-Parteien wieder verstehen, gemeinsam sind sie nun auch glühende Fans der Europäischen Union. Im Falle der CSU war das bekanntlich nicht immer so, aber Parteichef Markus Söder stellt in puncto politischer Flexibilität seinen Vorgänger Horst Seehofer deutlich in den Schatten. Söders Erklärung geht vereinfacht so: Früher, als es noch nicht so wichtig war, wen man nach Brüssel schickt, da durfte man auch ordentlich kritisieren – und gelegentlich die Schuld für eigenes Versagen nach Europa abschieben. Heute hingegen ist Europa wichtig geworden und steht vor existenziellen Herausforderungen. Deshalb verbieten sich Kritteleien am europäischen Friedenswerk.

Söder schafft es, trotz dieses raschen Kurswechsels halbwegs glaubwürdig zu bleiben. Das gelingt ihm vor allem deshalb, weil er seine frühere Position nicht leugnet, sondern augenzwinkernd Fehler und Irrwege eingesteht. Der CSU bleibt aber auch gar nichts anderes übrig, als einen entschiedenen proeuropäischen Kurs einzuschlagen. Schließlich ist es ihr Parteimitglied Manfred Weber, der im Falle eines Wahlsiegs der Konservativen am 26. Mai zum Präsidenten der EU-Kommission aufsteigen will. Gleichzeitig macht die Hängepartie um den Brexit die Position von EU-Kritikern derzeit nicht gerade attraktiv. Die CSU hat sich deshalb offensichtlich dafür entschieden, nicht um Populisten und Nationalisten zu werben und nicht am rechten Rand Stimmen abzufischen. Das war auch schon anders.

CSU-Parteichef Söder hat in seiner kurzen Amtszeit nicht nur Fronten geklärt, er hat sie auch beseitigt. Vor allem das Verhältnis zur Schwesterpartei CDU hat er deutlich verbessert. Das in inniger Abneigung verbundene Duo Angela Merkel/Horst Seehofer scheint bereits Geschichte zu sein – während Söder mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer neue Einigkeit demonstriert. Bei den Wählern scheint das jedenfalls zu wirken. Glaubt man den aktuellen Umfragen, kommt die CSU wieder auf 41 Prozent.