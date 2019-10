Das Krankenhaus 14 Nothelfer steht vor dem endgültigen Aus. Der Medizin Campus Bodensee (MCB) will alle wichtigen Abteilungen am Weingartener Standort, wie beispielsweise die Innere Medizin oder aber die Gynäkologie, schließen.

Damit verliert Weingarten sowohl die Geburtshilfe als auch die Notaufnahme.

Sollte der Gemeinderat in Friedrichshafen, wichtiges Entscheidungsgremium für den Klinikumsverbund MCB, am Montag der entsprechenden Sitzungsvorlage zustimmen - was erwartet wird - kommt das einer Schließung des ...