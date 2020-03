Söder darf es nicht übertreiben

Einmal Musterschüler, immer Musterschüler: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat offensichtlich den Ehrgeiz, den Freistaat besser als alle anderen Bundesländer durch die Corona-Krise zu bringen. Den Landeskindern kann es nur recht sein, wenn sich die Regierenden ins Zeug legen.

Doch übertreiben darf es Söder mit seinem Bayern-Vor-Kurs nicht, denn er könnte schon bald auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Denn mit inzwischen mehr als 15 000 gemeldeten Infektionsfällen liegt Bayern an der Spitze in Deutschland. Die Gesundheitssysteme einiger Regionen gelangen allmählich an ihre Grenzen und auch die Lage in der Landeshauptstadt ist angespannt.

Regierungschef Söder drückte sein Missfallen darüber aus, dass in der Politik schon wieder laut über ein Austrittszenario schwadroniert wird. Damit ist wohl auch der Anwärter auf den CDU-Vorsitz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gemeint. Dass sich gerade Söder und Laschet so eine Art verdecktes Tauziehen liefern, gibt natürlich wieder Nahrung für neue Spekulationen: Sind hier zwei Kanzlerkandidaten-Kandidaten am Kräftemessen? Die Rolle des zupackenden Retters wird CSU-Chef Söder jedenfalls auch nach der Krise behalten, wenn er sich keine Patzer leistet. Und diese Rolle wird ihm nicht missfallen.