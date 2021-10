Russlands Wandel am Nordpol

Das Patrouillenboot, das 2019 in Sankt Petersburg vom Stapel lief, und 2023 in Dienst genommen werden soll, hört auf den Namen des sowjetischen Polarforschers Iwan Paninin. Das 8,5 Tonnen-Kriegsschiff macht 18 Knoten (gut 33 km/h) und besitzt einen Hubschrauberlandeplatz, aber vor allem bricht es bis zu 1,7 Meter dickes Eis. Das erste Schiff des neuen Projektes 23550 „Arktika“, mit der Russland seine Flotte im Polarmeer verstärken will.

„In Russland entsteht vielleicht eine Arktische Kriegsflotte“, titelte die Zeitung Kommersant vor kurzem. Der neue Verband solle vor allem die Sicherheit der sogenannten Nordmeerroute gewährleisten, dem neuen Seeweg von Nordeuropa durch die tauende Arktis in den Pazifikraum. Nach Angaben der Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta sind dort bereits fünf zivile Eisbrecher im Einsatz, sie sollen nun durch bewaffnete Gegenstücke ergänzt werden.

Aber vergangene Woche meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf regierungsnahe Kreise, Russland plane keine neue Kriegsflotte für Operationen in der Arktis, die Kräfte der Nordmeerflotte reichten völlig aus, um Russlands polare Interessen zu verteidigen.

Diese Meldung ist eines von zahlreichen Signalen dafür, dass Moskau seine arktische Strategie überdenkt.

Unter Wladimir Putins Gas- und Öl-Regime galt der Nordpol als der neue Bauchnabel der russischen Geopolitik. Während ein Großteil der Weltöffentlichkeit das Abtauen des Arktis-Eises mit wachsender Angst verfolgte, sahen die Russen vor allem den Klondike auf dem Meeresgrund darunter, mindestens 13% der Öl- und 30% der Gasreserven weltweit. Der Kreml prognostizierte einen erbitterten Konkurrenzkampf mit den rohstoffarmen Industrieländern um diese Schätze. Man meldete bei der UN lautstark Ansprüche auf zwei Unterwassererhebungen an, die sogenannten Lomonossow- und Mendelejew-Rücken. Diese seien Verlängerungen des eurasischen Festlandsockels und gehörten deshalb inklusive der dort lagernden Bodenschätze zu Russland. Und die werde man verteidigen.

Alte Luftwaffenstützpunkte und Radarstationen wurden wieder in Besitz genommen, neue eingerichtet, russische Fallschirmjäger trainieren demonstrativ Landungsmanöver auf Eisschollen.

Und die Nordmeerroute gilt nach wie vor als Nationalprojekt. Vizepremier Juri Trutnew erklärte unlängst, schon in drei Jahren würden statt 33 Millionen Tonnen Güterverkehr 85 Millionen Tonnen durch die arktischen Meeren schwimmen. Noch würde eine Milliarde Tonnen Güter jährlich durch den Suez-Kanal geschifft. „Aber wir werden dem Suez-Kanal langsam sein Transportvolumen abnehmen, zumal der Weg viel weiter ist.“ Die Nordmeerroute vom Ostseehafen Petersburg bis Wladiwostok beträgt 14.000 Kilometer, die Alternative durch den Suezkanal 23.000 Kilometer.

Allerdings lästert die Zeitung Nowaja Gaseta schon, dass internationale Frachter im arktischen Meer noch immer eher auf die Hilfe von Eisbrechern als von Kriegsschiffen angewiesen sind. „Um ihre Beute wegzuschaffen, müssten auch die Piraten Eisbrecher der Nordmeerflotte um Hilfe bitten.“ Noch ist Eisfreiheit im Winter eher die Ausnahme, nach Angaben des Portals Banki Segodnja, aber kostet die Begleitung eines russischen Eisbrechers 380.000 Dollar. Auch russische Experten glauben, ein Großteil der Handelsschifffahrt werde angesichts mangelnder Häfen und der praktisch nicht vorhandenen Umschlagmärkte an den sibirischen oder jakutischen Nordküsten weiter Suezkanal und Indischen Ozean bevorzugen.

Außerdem zeichnet sich angesichts des wachsenden Anteils alternativer Energien in der Weltwirtschaft ab, dass teure Öl- oder Gasförderprojekte auf dem arktischen Meeresgrund in absehbarer Zukunft nicht rentabel sein werden. „In den kommenden Jahrzehnten wird die Nachfrage nach Gas in Europa und in Asien komplett durch die Ausbeutung der traditionellen Lagerstätte auf dem Festland gedeckt werden“, konstatiert ein Arktis-Bericht der Moskauer Higher School for Economy (HSE).

Außerdem bemüht sich der Kreml um ein grüneres Image. Putin verkündete kürzlich, Russland werde bis 2060 klimaneutral. Manche Experten halten das für eine Sprechblase. Aber auch in Moskau wächst die Sorge über den Klimawandel. Die Regierung befürchtet, dass das Auftauen der Permafrostzone in Russlands Norden Schäden in Höhe von 70 Milliarden Dollar anrichten, unabhängige Experten reden von 250 Milliarden Dollar.

„Wir erwarten künftig eine bewusstere vaterländische Politik in der Arktis“, sagt Boris Morgunow, Ökologie-Professor der HSE. Russland stelle nicht mehr allein die Bodenschätze dort in den Mittelpunkt, sondern kalkuliere zusehends die Prioritäten des Pariser Klima-Abkommens mit ein. Und es setze zusehends auf internationale Zusammenarbeit, vor allem mit den anderen Mitgliedsstaaten des Arktischen Rats. Seit Russland im Mai dort den Vorsitz übernahm, hat es mehrere gemeinsame Forschungsprojekte gestartet.

Russische, schwedische und norwegische Wissenschaftler untersuchen gemeinsam die Freisetzung von im arktischen Eis „eingefrorenem“ Methan beim Schmelzen der Polkappe. „Das sind gigantische Mengen von Treibgas, die alle Naturgasreserven in den traditionellen Lagerstätten um das Zehntausendfache überschreiten“, sagt Morgunow. Sobald sie salvenweise in die Atmosphäre gerieten, könnte sich das enorm auf die Erderwärmung auswirken. Der Bau bewaffneter Eisbrecher ist nicht mehr die einzige arktische Sorge Russlands.