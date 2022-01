Russland und USA ringen um rote Linien

Fast acht Stunden haben Amerikaner und Russen am Montag in Genf über die Ukraine-Krise und Moskaus neue rote Linien in Osteuropa verhandelt. Die USA hätten unter anderem Abrüstungsgespräche angeboten, wenn Russland die gleichen Schritte unternehme, sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman anschließend. Zugleich betonte sie, dass die Nato ihre „Politik der offenen Tür“ fortsetzen werde. Ihr russischer Amtskollege Sergej Rjabkow bezeichnete das Gespräch als „schwierig, aber sehr professionell, tiefgründig und konkret“. Er versicherte, Russland habe „keine Intentionen, die Ukraine anzugreifen“.

Konkrete Ergebnisse brachte das Treffen nicht – die waren aber auch nicht zu erwarten. Insbesondere Moskau hatte sich zuvor kompromisslos gezeigt. „Wir kommen nicht mit ausgestreckter Hand hierher“, erklärte Russlands Vizeaußenminister Sergei Rjabkow der Agentur RIA Nowosti vor den Verhandlungen. „Wir kommen mit einer klar formulierten Aufgabe, die unausweichlich zu den Bedingungen erfüllt werden muss, die wir bestimmt haben.“ In der Mittagspause bekräftigte der Russe: „Unsere Ansätze sind so klar formuliert, dass es davon einfach keine Abweichungen geben kann.“

Geringe Erfolgsaussichten

Das Treffen in Genf am Montag markierte den Beginn der amerikanisch-russischen Gespräche über die militärische Lage in Osteuropa. Die US-Delegation wurde von Sherman angeführt, die russische von Rjabkow und Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin. Sherman und Rjabkow gelten als erfahrene Berufsdiplomaten. Aber Beobachter in Russland wie im Westen sind sich einig, dass es selten eine US-russische Verhandlungsrunde mit geringeren Erfolgsaussichten gegeben hat.

Moskau hatte Mitte Dezember zwei Vertragsentwürfe veröffentlicht, die von den USA und der NATO verlangen, keine ehemaligen Sowjetrepubliken mehr in den Nordatlantikpakt aufzunehmen, außerdem jede militärische Zusammenarbeit mit postsowjetischen Nicht-NATO-Staaten einzustellen. Zudem soll das Bündnis sämtliche Streitkräfte aus dem Teil Osteuropas entfernen, in dem bis 1997 keine NATO-Truppen standen. Die USA will man gar verpflichten, alle Atomwaffen aus Europa abziehen.

Unannehmbares Ultimatum

Washington und Brüssel erklärten die zentralen Forderungen der Russen postwendend für nicht akzeptabel. Auch Moskauer Politologen sprachen von einem Ultimatum mit zum Teil unannehmbaren Forderungen.

Die USA hatten vor den Gesprächen denkbare Kompromisse skizziert. So sprach Außenminister Antony Blinken von einer möglichen Neuauflage des INF-Vertrages über das Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen, den Donald Trump 2019 aufgekündigt hatte, weil die russische Seite ihn nicht einhalte. Moskau seinerseits wirft den USA bis heute vor, die Raketenabwehrsysteme, die sie in Rumänien und Polen aufbauten, eigneten sich auch als Startrampen für amerikanische Marschflugkörper.

Lage nicht entspannt

Verhandelbar sind laut Blinken auch die Beschränkung und Kontrolle von Großmanövern beider Seiten in Grenznähe. Er und andere westliche Politiker fordern von Russland aber zuerst die Rücknahme von etwa 100000 russischen Soldaten, die nach Meldungen amerikanischer Medien seit November in der Nähe der ukrainischen Grenze konzentriert sind – für einen möglichen Großangriff in der zweiten Januarhälfte. Etwa 10000 Soldaten hat das russische Verteidigungsministerium nach eigenen Angaben über Weihnachten in die Kasernen zurückgeschickt.

Aber die Lage hat sich nicht entspannt. Russische Diplomaten argwöhnen, der Westen versuche Moskau in langwierige Detailverhandlungen zu verwickeln, um seine roten Linien aufzuweichen. „Russland kann sich nirgendwohin mehr zurückziehen“, kommentierte Wladimir Putin die Lage vor Weihnachten. Wenn die westlichen Kollegen ihre offensichtlich aggressive Linie fortsetzten, werde man entsprechende kriegstechnische Gegenmaßnahmen ergreifen.

USA drohen mit Sanktionen

Blinken konterte, im Falle einer neuen Aggression Russlands gegen die Ukraine werde es nur gerecht sein, dass die NATO ihre Positionen in Russlands Nachbarstaaten verstärke. Außerdem droht der Westen mit neuen Sanktionen, laut „New York Times“ unter anderem mit einem Einfuhrstopp amerikanischer Computertechnik und der Abschaltung Russlands vom internationalen Finanzsystem.

„Den politischen Bluff, mit dem Russland pokert, kann man nicht ernsthaft verhandeln“, sagte der liberale Politologe Andrei Kolesnikow dem Kanal TV Doschd. Alles hänge davon ab, ob sich ein wirklicher Verhandlungsprozess mit Kompromissen beider Seiten entwickle oder ob Russland seine militärischen Drohungen gegen die Ukraine in die Tat umsetze.

Weitere Gespräche folgen

Für Mittwoch ist in Brüssel eine Sitzung des NATO-Russland-Rates geplant, am nächsten Tag will man im Rahmen der OSZE weiterverhandeln. Auch dort wird niemand die Forderungen des Kremls unterschreiben. Rjabkow erklärte am Montag jedenfalls, eineinhalb Jahre nach der letzten Sitzung des NATO-Russlands-Rats schaffe die Gegenseite unannehmbare Vorbedingungen für eine Neuauflage.