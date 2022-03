Newsblog - Kiew: Kein sofortiges Eingreifen von Belarus – Die Nacht im Überblick

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

Hinweis: Die Lage in der Ukraine ist mitunter unüberschaubar. Im Internet kursieren zahlreiche Informationen und auch Videos, die wir hier nicht ungeprüft verbreiten werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Kreml-Sprecher: Russland würde Atomwaffen nur bei „existenzieller Bedrohung“ einsetzen (06.10 Uhr)

einsetzen (06.10 Uhr) Kiew: Kein sofortiges Eingreifen von Belarus - Die Nacht im Überblick (06.00 Uhr)

(06.00 Uhr) Putin hat laut USA bisher kein grundlegendes Kriegsziel erreicht (21.57 Uhr)

(21.57 Uhr) Benefizspiel in Biberach bringt mehr als 7700 Euro für ukrainische Kinder (20.01 Uhr)

++ Mehr Kriegsflüchtlinge erwartet — CDU dringt auf Vorbereitung

(06.38 Uhr) Baden-Württemberg muss sich aus Sicht der CDU im Landtag noch besser für die erwartete Ankunft Zehntausender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wappnen. In einer aktuellen Debatte im Parlament will die CDU-Fraktion am Mittwoch (9.00 Uhr) auf die Herausforderungen für Land und Kommunen hinweisen. So müsse man sich auch darauf vorbereiten, dass ukrainische Kinder in Kitas betreut und Jugendliche die Schule besuchen könnten, hieß es am Dienstag.

Gemeinsam mit Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zudem selbst ein Bild von der Lage in einer Landeserstaufnahmestelle machen. Beide wollen am Nachmittag (16.00 Uhr) die LEA in Sigmaringen besuchen.

Bislang wurden laut Gentges 7400 Menschen aus der umkämpften Ukraine in den Erstaufnahmen des Landes empfangen. Es stehen nach Angaben der Ministerin rund 12 000 Plätze zur Verfügung. Diese Zahl soll aber erhöht werden. Bisher hat die Bundespolizei 230 000 Flüchtende aus der Ukraine in ganz Deutschland registriert. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rechnet nach eigenen Angaben mit „acht bis zehn Millionen Geflüchteten“ in den nächsten Wochen.

++ Kreml-Sprecher: Russland würde Atomwaffen nur bei „existenzieller Bedrohung“ einsetzen

(06.13 Uhr) Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt würde Russland nach Angaben des Kreml Atomwaffen nur im Fall einer „existenziellen Bedrohung“ einsetzen. „Wir haben ein Konzept für innere Sicherheit, das ist bekannt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag im US-Fernsehsender CNN International. „Sie können dort alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen“, fügte er hinzu.

„Wenn es also eine existenzielle Bedrohung für unser Land gibt, dann kann sie (die Atombombe) in Übereinstimmung mit unserem Konzept genutzt werden“, sagte Peskow. Der Kreml-Sprecher antwortete damit auf die von der CNN-Journalistin Christiane Amanpour mit Nachdruck gestellte Frage, ob er „überzeugt oder zuversichtlich“ sei, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Konflikt mit der Ukraine keine Atombombe einsetzen werde.

++ Das wird heute, am Mittwoch wichtig

US-Präsident Biden bricht am Mittwoch zu einer Reise nach Europa auf, die ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine steht. Erste Station ist Brüssel. Dort informiert Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über das für Donnerstag angesetzte Gipfeltreffen des westlichen Verteidigungsbündnisses. In New York soll die UN-Vollversammlung am Mittwoch über eine weitere Resolution gegen den Krieg Russlands in der Ukraine zusammenkommen.

Die Ukraine dürfte auch wichtiges Thema bei der Generaldebatte des Bundestags über den Haushalt 2022 werden. Dabei wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Politik darlegen. Er lehnte am Dienstag erneut einen sofortigen Import-Stopp für russische Energie als Druckmittel gegen Moskau ab. Sanktionen müssten einerseits einen starken Effekt auf Russland haben, andererseits aber auch für die eigene Volkswirtschaft verkraftbar sein, sagte er.

++ Kiew: Kein sofortiges Eingreifen von Belarus - Die Nacht im Überblick

(06.00 Uhr) Fast einen Monat dauert der Krieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine, es wird weiter gekämpft. US-Präsident Biden kommt nach Europa, um die Reaktion auf den Krieg abzustimmen. Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.

Die Kiewer Führung hält ein Eingreifen von Belarus an der Seite Russlands in den Krieg gegen die Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sich für eine Teilnahme am Krieg entscheide, liege „bei 15 bis 20 Prozent“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nach Angaben der Agentur Unian.

Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die russische Armee nutzt Belarus als Aufmarschgebiet gegen die Ukraine, doch Belarus beteiligt sich trotz wiederholten Drängens aus Moskau bislang nicht aktiv am Krieg. Der ukrainische Generalstab geht davon aus, dass sich viele belarussische Soldaten und Offiziere einem Einsatz widersetzen.

In der Nacht auf Mittwoch berichteten ukrainische Quellen von weiteren russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Osten des Landes und auf Riwne im Nordwesten. Im Bemühen um eine abgestimmte westliche Reaktion auf den Krieg bricht US-Präsident Joe Biden am Mittoch zu einer Reise nach Europa auf. Am Donnerstag wird in Brüssel ein Gipfeltreffen der Nato stattfinden, bei dem auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj aus Kiew zugeschaltet werden soll.

Ukrainer wehren Angriff auf Charkiw ab

Ukrainische Einheiten wehrten nach eigener Darstellung bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen ab. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, wurde der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert.

Unsere Truppen halten ihre Stellungen.

Schwierig sei die Lage in der etwa 100 Kilometer entfernten Stadt Isjum. Zu der belagerten Stadt gebe es keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um eine Fluchtkorridor für Zivilisten seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Militär beschoss demnach auch nicht näher bezeichnete Militäranlagen im Umkreis der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine mit Raketen.

Selenskyj drohte allen Piloten russischer Kampfflugzeuge an, sie wegen ihrer Angriffe in der Ukraine persönlich zur Verantwortung zu ziehen. Den Piloten sei offenbar nicht klar, was für Befehle sie ausführten: „Die Tötung von Zivilisten ist ein Verbrechen.“ Nach Kiewer Darstellung sind seit Kriegsbeginn vor knapp vier Wochen bereits rund 100 russische Kampfflugzeuge abgeschossen worden.

Selenskyj sieht schwierige Verhandlungen mit Moskau

Zu den Verhandlungen mit Russland über einen Ausweg aus dem Krieg sagte Selenskyj: „Sie sind sehr schwierig, manchmal skandalös, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt vorwärts.“ Unterhändler der Ukraine seien tagtäglich im Einsatz, sagte er in einer in der Nacht zum Mittwoch verbreiteten Videoansprache. „Wir werden arbeiten, wir werden so viel wie möglich kämpfen. Bis zum Ende. Mutig und offen.“

Er bedankte sich bei allen internationalen Kräften, die seinem Land helfen. Weitere Unterstützung erhofft sich Selenskyj von den drei in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von G7, Nato und EU. Er lud bei einem Telefonat auch Papst Franziskus zu einem Besuch in die Ukraine ein. Zu einer Antwort des Vatikans gibt es bisher keine Angaben.

Kreml: Einsatz in der Ukraine verläuft nach Plan

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow „streng nach Plan“. Der Verlauf entspreche den vorher festgelegten Zielen, sagte Peskow auf Englisch dem US-Sender CNN. Die Regierung in Moskau bezeichnet den Angriff auf die Ukraine als „speziellen Militäreinsatz“, nicht als Krieg.

Auf die Frage, was Präsident Putin in der Ukraine bislang erreicht habe, sagte Peskow, dass die Ziele „noch nicht“ erreicht seien. Als Ziel nannte er unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs. Kiew müsse zur Einsicht kommen, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein „unverrückbarer Teil Russlands“ sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun „unabhängige Staaten“ seien.

Zuvor hatte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan gesagt, Putin habe mit dem Krieg bislang keines seiner grundlegenden Ziele verwirklichen können. Die US-Regierung und auch die Ukraine erklären seit Tagen, dass die russischen Streitkräfte logistische Probleme hätten und vor allem im Norden und Osten des Landes kaum Fortschritte machten.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Putin hat laut USA bisher kein grundlegendes Kriegsziel erreicht

(21.57 Uhr) Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Einschätzung der US-Regierung bislang keins der drei grundlegenden Ziele verwirklichen können.

„Erstens sollte die Ukraine unterworfen werden, zweitens sollten die russische Macht und das russische Prestige gestärkt werden, und drittens sollte der Westen gespalten und geschwächt werden“, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag im Weißen Haus. Russland habe „bisher das Gegenteil erreicht“. Sullivan warnte vor der Europa-Reise Bidens allerdings auch, dass der Krieg noch andauern werde.

„Es werden harte Tage auf die Ukraine zukommen, am härtesten für die ukrainischen Truppen an der Front und für die Zivilbevölkerung unter russischem Beschuss“, sagte der Sicherheitsberater. „Dieser Krieg wird weder leicht noch schnell enden.“

++ Benefizspiel in Biberach bringt mehr als 7700 Euro für ukrainische Kinder

(20.01 Uhr) Beim Fußball-Benefizspiel im Stadion zwischen dem FC Wacker Biberach und dem FV Biberach (Ergebnis: 3:7) zugunsten notleidender Kinder wegen des Kriegs in der Ukraine sind weit mehr Spenden zusammengekommen als es die ersten Schätzungen ergeben haben.

Statt der zunächst angenommenen 5000 Euro sind es letztlich mehr als 7700 Euro gewesen, teilen die beiden Biberacher Vereine mit. Ganz genau fließen nach Begleichung der Rechnungen 7749,21 Euro an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ für in Not geratene Kinder aus der Ukraine.

++ Pentagon: Russen kämpfen in der Ukraine mit logistischen Problemen

(18.13 Uhr) Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung aus der US-Regierung weiterhin mit großen logistischen Problemen zu kämpfen. Mängel gebe es nicht nur bei Lebensmitteln und Treibstoff, sondern auch bei der Ausrüstung für die Soldaten, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums am Dienstag.

„Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass einige Soldaten tatsächlich Erfrierungen erlitten haben und aus dem Kampf genommen wurden. Sie haben also weiterhin Probleme mit der Logistik und der Versorgung.“ Bei der Kommunikation untereinander hätten die russischen Truppen ebenfalls Probleme.

Der Pentagon-Vertreter führte die logistischen Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte auf den anhaltenden Widerstand der Ukrainer und auf schlechte Planung zurück. Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Brennstoff würden auch die Marine betreffen. „Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie ihre Schiffe weiterhin mit Treibstoff versorgen können.“

Der Regierungsmitarbeiter sagte, russische Streitkräfte würden vermutlich inzwischen von See aus auf die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol feuern. Im Asowschen Meer hätten die Russen dafür rund sieben Schiffe zusammengezogen. Der Pentagon-Vertreter erhob erneut schwere Vorwürfe gegen die russischen Streitkräfte. Man habe klare Beweise dafür gesehen, dass die Russen in der vergangenen Woche absichtlich Zivilisten angegriffen hätten.

