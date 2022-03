Newsblog: Selenskyj vorsichtig optimistisch - So ist die Lage am Morgen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

++ Selenskyj vorsichtig optimistisch

(06.54 Uhr) Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. „Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg“, meinte der Präsident. „Aber es braucht Mühe und Geduld. Es muss noch gekämpft und gearbeitet werden.“ Jeder Krieg ende mit einer Vereinbarung. „Die Treffen werden fortgesetzt.“

Beide Seiten verhandelten zu Wochenbeginn in einer Videoschalte. Am Dienstagabend erklärte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak, die Gespräche würden an diesem Mittwoch fortgesetzt. Die Ukraine fordert ein Ende des Krieges und einen Abzug der russischen Truppen. Moskau verlangt unter anderem, dass Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die ukrainischen Separatistengebiete als unabhängige Staaten anerkennt.

++ Entwickler von Ostalb-Start-ups sitzen in Kiew fest – „Wir wollen und wir werden helfen“

(21.52 Uhr) Der Krieg in der Ukraine trifft sie mitten ins Mark ihrer jungen Unternehmen in Aalen und Essingen: Sandra Jörg und Peter Fausel sind mit ihren Start-ups in der IT-Branche tätig, die Entwickler hingegen, die für sie arbeiten, sitzen in Kiew. An ein Arbeiten ist in der ukrainischen Hauptstadt aber längst nicht mehr zu denken.

Die Mitarbeiter der beiden Aalener Firmen verbringen einen Großteil ihrer Zeit zum Schutz vor den russischen Bombardierungen vielmehr in Kellerbunkern und Tiefgaragen. Und kämpfen, wie ihr ganzes persönliches Umfeld, mittlerweile ums tägliche Überleben. Jörg und Fausel haben deshalb beschlossen, den bedrohten Mitarbeitern zu helfen.

++ Scholz schließt Eingreifen der Nato im Ukrainekrieg aus

(21.38 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein militärisches Eingreifen der Nato im Ukraine-Krieg weiter ausgeschlossen. „Mit US-Präsident Joe Biden, mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den anderen Verbündeten bin ich mir einig, dass es keine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nato und Russland geben darf. Das kann niemand wollen“, sagte Scholz am Dienstag auf dem Wirtschaftsgipfel der „Welt“ in Berlin. „Wir werden keine Flugverbotszonen über der Ukraine einrichten. Das würde eine direkte militärische Konfrontation mit Russland, mit russischen Kampfflugzeugen bedeuten“, wird Scholz von der Zeitung „Welt“ weiter zitiert.

Das westliche Bündnis vertraue weiter auf die Wirkung von Maßnahmen, die vor allem auf die russische Wirtschaft abzielen, fügte er laut Angaben der Zeitung hinzu. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten in Europa und den USA haben wir sehr präzise Sanktionen vorbereitet.“ Scholz sagte weiter: „Präsident Wladimir Putin mag diesen Krieg ein Jahr geplant und sich auf wirtschaftliche Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft eingestellt haben - doch er hat unsere Entschlossenheit unterschätzt: Die Sanktionen haben stärkere Auswirkungen, als es sich Russland je vorgestellt hat.“

Die Maßnahmen würden aber auch Auswirkungen auf Deutschland und die Bundesbürger haben. „Das sage ich mit Blick auf unsere eigene wirtschaftliche Entwicklung, auf Lieferketten, auf die Handelsbeziehungen. Noch lässt sich das nicht präzise berechnen, umso wichtiger ist es, dass wir unsere Maßnahmen dauerhaft durchhalten können“, zitierte ihn die Zeitung.

++ Biden unterzeichnet Haushalt mit Milliardenhilfe für Ukraine

(21.35 Uhr) US-Präsident Joe Biden hat ein Haushaltsgesetz mit umfangreichen Hilfen für die Ukraine unterzeichnet. „Dieses Gesetz enthält historische Förderung - 13,6 Milliarden Dollar -, um Russlands Invasion in die Ukraine und die Auswirkungen auf die umliegenden Länder anzugehen“, sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. „Es ist äußerst schwierig, Hilfsgüter in die Ukraine zu bekommen, während der russische Angriff anhält.“ Es gelinge aber weiterhin. Die Unterstützung für die Ukraine umfasst humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe. Insgesamt hat der Etat der US-Regierung für das verbleibende Haushaltsjahr bis Ende September ein Volumen von rund 1,5 Billionen Dollar (1,36 Billionen Euro).

Biden hatte nach Angaben des Weißen Hauses erst am Samstag die Freigabe von Waffenlieferungen und Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 200 Millionen Dollar angeordnet. Zwei Wochen zuvor hatte er unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs Soforthilfen über 350 Millionen Dollar für die ukrainischen Streitkräfte bewilligt. Seit Anfang vergangenen Jahres summiert sich die US-Militärhilfe für die Ukraine nach US-Regierungsangaben inzwischen auf rund 1,2 Milliarden Dollar. Der US-Kongress hatte das Haushaltsgesetz vergangene Woche verabschiedet.

