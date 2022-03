Newsblog: Regierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

Das Wichtigste in Kürze:

Regierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen (06.57 Uhr)

Kiew erwartet russische Offensiven (06.32 Uhr)

++ Regierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen

(06.57 Uhr) Die Bundesregierung will die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollen als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.

Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und wird auch für die sogenannte Nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung ist die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken.

Vorgesehen ist nach dpa-Informationen, bis zu 35 der Tarnkappenjets zu kaufen. Der bislang genutzte und nur mit immer größeren Aufwand einsatzfähig zu haltende Tornado wird in der Bundeswehr bisher auch für den elektronischen Luftkampf eingesetzt — das Stören, Niederhalten und Bekämpfen gegnerischer Luftabwehrstellungen.

Für diese Aufgabe sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Eurofighter gekauft werden — nach dem Stand des Vorhabens 15 Stück. Der Hersteller Airbus muss diese aber in den nächsten Jahren erst noch technisch ausstatten, was als überaus anspruchsvoll gilt.

++ Kiew erwartet russische Offensiven

(06.32 Uhr) Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, hieß es in einem in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

Im Gebiet Luhansk im Osten des Landes konzentriere sich Russland vor allem auf den Vormarsch in Richtung Sjewjerodonetsk. Moskau hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Kämpfer der prorussischen Separatisten den östlichen und südlichen Teil der Stadt mit 100.000 Einwohnern blockiert hätten. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ App soll Ukraine-Flüchtlingen bei Orientierung helfen

(21.18 Uhr) Eine App soll Ukraine-Flüchtlingen bald einen Überblick über Hilfsangebote in Deutschland geben. Die Anwendung mit dem Namen „Germany for Ukraine“ werde gerade entwickelt und könnte innerhalb der nächsten Tage fertig sein, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. „Ich glaube, das wäre wirklich gut, wenn wir das in den nächsten Tagen fertiggestellt haben.“ In Polen gebe es bereits eine ähnliche App.

Auf die Frage, ob der Bund die Kommunen finanziell entlasten und die Kosten für Unterbringung und medizinische Versorgung übernehmen werde, sagte Faeser: „Natürlich wird es eine Form von Ausgleich dafür geben. Das muss es ja auch. Die Kosten können nicht bei den Kommunen hängen bleiben.“ Wenn das Zusammenspiel gut sei, würden kommunale, Landes- und Bundesebene gleichermaßen für die Geflüchteten sorgen.

Es gebe aktuell eine „starke Belastung von Berlin, Hamburg, München, Bremen“, sagte Faeser. Viele Ukrainer wollten weiterreisen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch Europas. Dafür müsse man Möglichkeiten schaffen.

Die Bundespolizei hat bislang mehr als 135 500 ukrainische Kriegsflüchtlinge registriert. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die tatsächliche Zahl der Ankömmlinge weit höher liegen.

++ Bürger treffen sich zur Mahnwache für den Frieden

(20.38 Uhr) Erneut haben sich Ehinger Bürger am Sonntagabend zu einer Mahnwache für den Frieden in der Ukraine getroffen. Es waren nicht ganz so viele wie bei der ersten Mahnwache aber doch eine große Gruppe Menschen jeglichen Alters auf dem Ehinger Marktplatz.

++ Evakuierung aus ukrainischer Stadt Mariupol erneut gescheitert

(18.55 Uhr) In der Südukraine ist nach Angaben aus Kiew erneut ein Versuch gescheitert, Menschen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen. „Es ist nicht gelungen, Mariupol zu erreichen“, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntag dem Portal „strana.news“. Der Konvoi sei in der Stadt Berdjansk geblieben, weil es Luftangriffe auf Mariupol gegeben habe. „Aber morgen früh versuchen wir es nochmal“, kündigte Wereschtschuk an.

Bisher war noch kein Versuch erfolgreich, Hilfsgüter in die umkämpfte Stadt am Asowschen Meer zu transportieren und Einwohner herauszuholen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran.

An anderen Orten seien Fluchtkorridore hingegen erfolgreich gewesen, sagte die Politikerin. Unter anderem aus Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im ostukrainischen Gebiet Luhansk sowie aus Irpin und Butscha nordwestlich der Hauptstadt Kiew seien insgesamt 7000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

++ In eigener Sache

Warum hier keine Tweets und andere Social-Media-Inhalte aus Russland zu sehen sind

Bei unserer Berichterstattung legen wir den größtmöglichen Wert auf Transparenz. Wir greifen dabei nur Meldungen aus den Agenturen auf, die als gesichert gelten können und versuchen – so gut es in der Lage geht – ein breites Meinungsbild aller Beteiligten abzubilden.

Zur Unterstützung mancher Aussagen zeigen wir die dazugehörigen Twitter-Beiträge oder Facebook-Einträge. Relativ häufig ist das der Fall, wenn wir Meldungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichen. Nun mag sich der ein oder andere Blogleser fragen, warum Schwäbische.de nichts von der Gegenseite veröffentlicht. Also aus Russland.

Das ist relativ einfach zu erklären: Der Kreml und seine Mitglieder veröffentlicht keine Inhalte auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Der offizielle Twitteraccount des „President of Russia“, mit dem Twitterhandle @KremlinRussia_E dokumentiert aktuell nur, mit wem der russische Präsident telefoniert und sich getroffen hat. Mehr ist da nicht zu erfahren. Hinzu kommt, dass Russland selber den Nachrichtendienst Twitter blockiert hat.

