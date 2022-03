Newsblog: Russland kündigt Feuerpause in vier ukrainischen Städten für Evakuierungen an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

Hinweis: Die Lage in der Ukraine ist mitunter unüberschaubar. Im Internet kursieren zahlreiche Informationen und auch Videos, die wir hier nicht ungeprüft verbreiten werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Russland kündigt Feuerpause in vier ukrainischen Städte n für Evakuierungen an (07.26 Uhr)

n für Evakuierungen an (07.26 Uhr) Angriffe nahe Odessa, Kämpfe in Luhansk - Die Nacht im Überblick (06.00 Uhr)

Behörde meldet Beschädigungen am Fernsehturm in Charkiw (21.14 Uhr)

(21.14 Uhr) Evakuierung von Mariupol wohl erneut gescheitert (18.51 Uhr)

++ Schalker Vorstandschef Schröder: Trennung von Gazprom „alternativlos“

(07.43 Uhr) Die Trennung vom langjährigen russischen Hauptsponsor Gazprom war nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nach Ansicht von Schalkes Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder „alternativlos“.

„Mir persönlich war klar: Das kann nicht weitergehen. Der Schaden für den Verein war zu groß geworden“, sagte der Chef des Fußball-Zweitligisten im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag).

„Konnte ich mir eine Situation vorstellen, dass in sechs oder acht Wochen wieder Gazprom auf der Brust stehen würde? Nein“, fügte Schröder hinzu. „Was hätte passieren müssen, um das wieder zu legitimieren? Wenn Herr Putin plötzlich zum Friedensengel mutiert wäre? Das war und ist wahrlich keine reale Aussicht.“

Er verteidigte zugleich die umstrittene Zusammenarbeit mit dem staatlichen Energiekonzern vor Kritik. „Ich habe das Bündnis nicht als schmutzig gesehen“, betonte Schröder, der seit Anfang des Jahres Chef des Vorstandes ist. „Hat es zu 100 Prozent mit den Schalker Werten übereingestimmt? Wahrscheinlich nicht. Das muss man so deutlich sagen. Aber war der Gazprom-Vertrag ein Pferd, das quer im Stall stand? Wahrscheinlich auch nicht.“

Gazprom war 15 Jahre Sponsor der Schalker. Nachdem die Gelsenkirchener im Spiel beim Karlsruher SC am Samstag vergangener Woche schon den Schriftzug des Unternehmens vom Trikot entfernt hatten, hatte der Club am Montag mitgeteilt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen habe, die Partnerschaft wegen der russischen Invasion in die Ukraine vorzeitig zu beenden. In dem Wohnungsunternehmen Vivawest hat der Verein vorerst einen neuen Sponsor gefunden.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder bezeichnet die Trennung von Gazprom als "alternativlos". (Foto: Tim Rehbein / DPA)

++ Russland kündigt Feuerpause in vier ukrainischen Städten für Evakuierungen an

(07.26 Uhr) Russland hat eine neue Waffenruhe für mehrere Städte der Ukraine an diesem Montagvormittag angekündigt. Damit sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können. Humanitäre Korridore solle es für die Hauptstadt Kiew, die Hafenstadt Mariupol sowie Charkiw und Sumy geben, teilte das russische Militär am Morgen der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Die Feuerpause komme auf Bitten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zustande, der am Sonntag erneut mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert hatte, hieß es.

Eine Bestätigung von ukrainischer Seite lag zunächst nicht vor.

Am Wochenende waren gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der Stadt Mariupol im Südosten gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben.

++ Leutkircher Musiklehrer bangt um seine Familie

(07.24 Uhr) „Das ist ein Alptraum“, sagt Dmytro Omelchak. Ein Alptraum, den sich bis vor Kurzem niemand vorstellen konnte, auch er nicht. Omelchak ist Musiker, unterrichtet unter anderem an der Jugendmusikschule in Leutkirch Gitarre. Und er ist Ukrainer, seine Familie lebt in der Ostukraine.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet er davon, was seiner Familie im Kriegsgebiet bisher widerfahren ist. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Krieg in der Ukraine: 160 Flüchtlinge in Ellwangen angekommen

(07.18 Uhr) Am Sonntagabend gegen 22 Uhr sind drei Busse der Firma Grötzinger aus Bartholomä an der Landeserstaufnahmestelle (LEA) mit rund 160 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine angekommen, überwiegend Kinder und Frauen.

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ Russland bombardiert weiter Städte und der Ukrainische Präsident kritisiert westliche Regierungen

(06.00 Uhr) Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine verschlimmert sich die Lage Hunderttausender Menschen in den angegriffenen Städten. Die ukrainische Regierung mahnt eine sofortige Evakuierung aus den Städten an. Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag weiter. Berichte über den Beschuss eines Forschungsreaktors in Charkiw lösten neue Sorgen über eine radioaktive Verschmutzung aus.

Kiew: Hunderttausende Menschen brauchen sofortige Evakuierung

Mit der Fortdauer des Kriegs müssten nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer sofort aus ihren Städten evakuiert werden. Es gebe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei, berichtete die Internetzeitung „Ukrajinska Prawda“ unter Berufung auf das Präsidialamt. Das Amt werfe Russland zudem vor, humanitäre Korridore als Vorwand zu benutzen, um die eigenen militärischen Positionen zu stärken. Am Sonntag wurde ein tödlicher Angriff auf flüchtende Zivilisten dokumentiert, bei dem eine Familie mit zwei Kindern getötet wurde.

Selenskyj kritisiert Schweigen nach weiterer Angriffsdrohung Moskaus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Ausbleiben internationaler Reaktionen auf die Androhung Moskaus, nun auch Gebäude der Waffenindustrie seines Landes anzugreifen, kritisiert. „Denken Sie an das Gefühl der Straffreiheit der Invasoren“, sagte Selenskyj in einer am Sonntagabend veröffentlichten Videobotschaft. Russland könne seine „geplanten Gräueltaten“ ankündigen, weil es keine Reaktion gebe. Er betonte, in den teils vor Jahrzehnten gebauten Fabriken arbeiteten Tausende Menschen, sie befänden sich in Städten und Hunderttausende Menschen lebten in ihrer Nähe.

Letzte OSZE-Beobachter verlassen die Ukraine

Die letzten internationalen OSZE-Beobachter verlassen vorübergehend die Ukraine, wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilte. Anfang vergangener Woche hatten noch mehrere Mitglieder des zuletzt rund 500 Personen starken Teams in umkämpften ukrainischen Städten wie Charkiw und Cherson festgesessen. Am Dienstag starb eine ukrainische Mitarbeiterin beim Beschuss von Charkiw, als sie Vorräte für ihre Familie besorgen wollte.

Lindner will Firmen in Existenznot wegen Sanktionen helfen

Bundesfinanzminister Christian Lindner will Unternehmen unter die Arme greifen, denen wegen Sanktionen gegen Russland die Pleite droht. „Denkbar sind gezielte Hilfen für Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet sind“, sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). „Entgangene Gewinne werden wir aber nicht ausgleichen könnten“, betonte der Finanzminister.

Netflix stoppt Russland-Geschäft

Nach der russischen Invasion in die Ukraine stellt Netflix den Betrieb in Russland ein. Bereits vor einigen Tagen hatte der Videostreaming-Riese angekündigt, er werde entgegen den Vorschriften keine russischen TV-Sender über die Plattform verfügbar machen. Jetzt zieht der US-Konzern den Stecker: Angesichts der Situation werde der Dienst ausgesetzt, sagte eine Netflix-Sprecherin. Bisherige Kunden werden den Dienst noch schauen können, bis die nächste monatliche Zahlung fällig wird.

Tiktok schränkt Funktionen in Russland ein

Tiktok schränkt den Dienst in Russland ein, da nach einer Gesetzesänderung Gefängnisstrafen für Äußerungen drohen, die von der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine abweichen. Nutzer in Russland werden nicht mehr live streamen und neue Inhalte in den Videodienst hochladen können. Man habe angesichts der neuen Gesetzeslage keine andere Wahl, schrieb Tiktok bei Twitter. Nach der Gesetzesänderung von Freitag kann die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über russische Streitkräfte mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.

Das waren die letzten Meldungen am Sonntag:

++ Ukrainische Behörde: Fernsehturm in Charkiw bei Angriff beschädigt

(21.14 Uhr) In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist nach ukrainischen Angaben der Fernsehturm bei einem russischen Angriff beschädigt worden. Die Fernsehübertragung sei vorübergehend ausgefallen, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, am Sonntagabend nach Angaben der Agentur Unian. Spezialisten seien bereits dabei, die Schäden zu beheben, sagte Synjehubow. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Moskau hatte am vergangenen Dienstag gezielte Angriffe auf die Informationsinfrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt. Wenig später wurde der Fersehturm in der Hauptstadt Kiew angegriffen.

++ IAEA: Personal im AKW Saporischschja unter russischem Befehl

(19.30 Uhr) Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist über jüngste Entwicklungen in Europas größtem AKW in der Nähe der ukrainischen Großstadt Saporischschja besorgt. Die Ukraine habe der IAEA am Sonntag mitgeteilt, dass das Kernkraftwerk zwar weiterhin durch reguläres Personal betrieben werde, die Werksleitung jedoch nun unter dem Befehl eines Kommandeurs der russischen Streitkräfte stehe, dessen Zustimmung auch für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb der sechs Reaktorblöcke nötig sei. Dies widerspreche dem Sicherheitskonzept bei AKWs, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Das Personal müsse ohne Druck seine Sicherheitsaufgaben erfüllen können.

++ Quellen: Evakuierung von Mariupol wohl erneut gescheitert

(18.51 Uhr) Die Evakuierung der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des Kreml und des Roten Kreuzes auch am zweiten Tag gescheitert. Russlands Präsident Wladimir Putin machte dafür bei einem Gespräch mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron die Ukraine verantwortlich, die sich nicht an die vereinbarte Feuerpause halte, wie der Kreml am Sonntag in Moskau mitteilte. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) bezeichnete den zweiten Versuch der Evakuierung Mariupols ebenfalls als erfolglos. „Der heutige Versuch, die Verlegung von geschätzt 200 000 Menschen zu beginnen, ist gescheitert“, hieß es in einem Tweet des IKRK.

Ukrainische Nationalisten hätten nicht zugelassen, dass die Menschen aus Mariupol und aus Wolnowacha in Sicherheit gebracht werden können, hieß es vom Kreml. Die Feuerpause sei vielmehr genutzt worden, damit sich die ukrainischen Streitkräfte neu positionieren könnten. Dem französischen Präsidenten sei nahegelegt worden, auf die ukrainische Führung einzuwirken, damit diese sich an das internationale humanitäre Recht halte.

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes schrieb bei Twitter: „Die gescheiterten Versuche unterstreichen das Fehlen einer detaillierten und funktionierenden Übereinkunft zwischen den Konfliktparteien.“ Die Menschen in Mariupol lebten in Schrecken, und suchten verzweifelt nach Sicherheit.

++ Hier lesen Sie den kompletten Newsblog vom Sonntag ++