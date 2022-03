Newsblog: Brand in Europas größtem Kernkraftwerk nach russischem Angriff

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

Hinweis: Die Lage in der Ukraine ist mitunter unüberschaubar. Im Internet kursieren zahlreiche Informationen und auch Videos, die wir hier nicht ungeprüft verbreiten werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Brand in Europas größtem Kernkraftwerk nach russischem Angriff (06.27 Uhr)

++ Brand in Europas größtem Kernkraftwerk nach russischem Angriff

(06.27 Uhr) Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine soll auch die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischschja beschossen worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer.

„Europa muss jetzt aufwachen“, sagte Selenskyj in einer heute bei Telegram veröffentlichten Videobotschaft. Er erinnerte auch an die Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986. „Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblöcke“, sagte Selenskyj. Die Ukraine forderte die Schließung des Luftraums.

„Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet“, sagte der Staatschef. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Aussagen zunächst nicht. „Das größte Kernkraftwerk Europas brennt“, sagte er. US-Präsident Joe Biden forderte Russland nach einem Telefonat mit Selenskyj auf, seine militärischen Aktivitäten in dem Gebiet um das AKW einzustellen. Die russische Armee müsse Feuerwehrleuten und Rettungskräften den Zugang zu dem Gelände zu ermöglichen, so Biden.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Ukrainischer Botschafter will weitere Waffen für die Ukraine

(21.18 Uhr) Der Botschafter der Ukraine in Deutschland Andrij Melnyk kritisiert die nach wie vor zögerliche Haltung der Bundesregierung. Er fordert von Deutschland an erster Stelle mehr Defensivwaffen für die Ukraine. Am Donnerstag hat er eine weitere Verbalnote an das Auswärtige Amt geschickt, mit einer Liste von Waffensystemen, die in seinem Land dringend gebraucht würden. Zudem spricht er sich dafür aus, die Sanktionen gegen russische Banken auszuweiten, da bislang beispielsweise die Gazprom-Bank ausgeschlossen sei. Sein dritter Punkt – ein schmerzhaftes Thema für Deutschland, wie er sagt: Die Bundesregierung müsse sofort ein Moratorium für den Import von Rohstoffen aus Russland verhängen.

++ USA kündigen Sanktionen gegen russische Oligarchen an

(21.09 Uhr) Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die US-Regierung Sanktionen gegen zahlreiche russische Oligarchen angekündigt. Grund sei, dass die Betroffenen den russischen Präsidenten Wladimir Putin „trotz seiner brutalen Invasion in die Ukraine weiterhin unterstützen“, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Neben Oligarchen und deren Familien sind von den Sanktionen auch Menschen aus Putins engerem Kreis wie Kremlsprecher Dmitri Peskow betroffen.

++ UN-Chef: „Schockiert“ über Berichte von Rassismus gegen Flüchtlinge

(19.48 Uhr) Berichte über die Zurückweisung von Ausländern, die wie Ukrainer vor den russischen Angriffen fliehen wollen, stoßen auf harsche Kritik von UN-Chef António Guterres. „Der Generalsekretär war schockiert über die zahlreichen Berichte über Rassismus, Belästigung und Diskriminierung, denen Menschen verschiedener Herkunft ausgesetzt waren, als sie versuchten, die Ukraine zu verlassen“, sagte Sprecher Stephane Dujarric am Donnerstag in New York. Die Regierungen der Nachbarländer der Ukraine müssten gegen jede Art von Rassismus vorgehen.

In sozialen Medien hatten am Wochenende Videos mit Szenen an der polnisch-ukrainischen Grenze die Runde gemacht, die nicht nur in Afrika für Empörung sorgten. Einige afrikanische Flüchtlinge hatten den Vorwurf erhoben, auf ukrainischer Seite tagelang in bitterer Kälte und ohne Versorgung von Grenzbeamten rüde am Passieren der Grenze gehindert worden zu sein, während weiße Flüchtlinge sie hätten passieren können.

++ In eigener Sache

Warum hier keine Tweets und andere Social-Media-Inhalte aus Russland zu sehen sind

Bei unserer Berichterstattung legen wir den größtmöglichen Wert auf Transparenz. Wir greifen dabei nur Meldungen aus den Agenturen auf, die als gesichtert gelten können und versuchen - so gut es in der Lage geht - ein breites Meinungsbild aller Beteiligten abzubilden.

Zur Unterstützung mancher Aussagen zeigen wir die dazugehörigen Twitter-Beiträge oder Facebook-Einträge. Realtiv häufig ist das der Fall, wenn wir Meldungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichen. Nun mag sich der ein oder andere Blogleser fragen, warum Schwäbische.de nichts von der Gegenseite veröffentlicht. Also aus Russland.

Das ist relativ einfach zu erkären: Der Kreml und seine Mitglieder veröffentlicht keine Inhalte auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Der offizielle Twitteraccount des "President of Russia", mit dem Twitterhandle @KremlinRussia_E dokumentiert aktuell nur, mit wem der russische President telefoniert und sich getroffen hat. Mehr ist da nicht zu erfahren. Hinzu kommt, dass Russland selber den Nachrichtendienst Twitter blockiert hat. Seit dem Sonnntagvormittag ist twitter.com von Russland aus nicht mehr zu erreichen.

Deshalb finden sich so wenige Social-Media-Einträge der russischen Regierung im Blog.

