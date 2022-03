Blog: Gewaltiger russischer Militärkonvoi rollt auf Kiew zu

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine befohlen. Alle wichtigen Entwicklungen und Informationen hier im Liveblog.

Hinweis: Die Lage in der Ukraine ist mitunter unüberschaubar. Im Internet kursieren zahlreiche Informationen und auch Videos, die wir hier nicht ungeprüft verbreiten werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Gewaltiger russischer Militärkonvoi rollt auf Kiew zu (06.19 Uhr)

++ Gewaltiger russischer Militärkonvoi rollt auf Kiew zu

(06.19 Uhr) Die russischen Truppen in der Ukraine setzen ihren Vormarsch fort: Ein gewaltiger russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen rollt auf Kiew zu.

Satellitenbilder, die die Nachrichtenagentur Unian veröffentlichte, zeigen einen russischen Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen, der rund 64 Kilometer lang sein soll. Er erstrecke sich vom Flughafen Hostomel im Nordwesten Kiews bis zum Dorf Prybirsk, das zwischen Kiew und Tschernobyl liegt. Die Lage sei angespannt, so der Generalstab.

Auch in anderen Teilen des Landes dauerten die Gefechte an. Nach Aussagen des Bürgermeisters von Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, sprenge das russische Militär dort Umspannwerke, wie die Agentur Ukrinform schrieb. Dadurch soll es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung kommen. Die Nachrichtenagentur Unian berichtete, die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser seien zerstört worden. Auch in der südlichen Stadt Cherson soll nach Angaben des staatlichen Informationsdiensts der Ukraine ein Angriff begonnen haben.

Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten soll es außerdem zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Laut des ukrainischen Anti-Korruptions-Portals Antikor starben möglicherweise 70 Menschen auf ukrainischer Seite. Zudem soll es eine große Zahl von Opfern auf russischer Seite geben. Russische Artillerie habe eine Militäreinheit getroffen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

++ Mehr dazu lesen Sie hier ++

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Kundgebung #staywithukraine: Aalens Herzen leuchten Blau und Gelb

(22.12 Uhr) Für den Frieden in der Ukraine und gegen den von Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausgelösten Krieg haben sich am Montagabend rund 1000 Aalener vor dem Rathaus versammelt. Viele hielten Plakate in den Händen mit der Aufschrift: „Stoppt Putin!“ oder „Solidarität mit der Ukraine!“

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++1000 Menschen zeigen in Friedrichshafen Solidarität mit der Ukraine

(21.52 Uhr) Rund 1000 Menschen zeigen am Montagabend auf dem Adenauerplatz in Friedrichshafen ihre Solidarität mit der Ukraine. Redner verschiedener Parteien und Bündnisse verurteilen klar das Vorgehen Wladimir Putins, betonen aber auch, dass es sein Krieg und nicht der Krieg Russlands sei.

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ Westliche Sanktionen treffen Russland

(21.42 Uhr) Am Montag krachten in Moskau die Börsen: Russland erlebt die schärfsten Wirtschaftssanktionen seiner Geschichte. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Erse Oligarchen wenden sich bereits gegen den Angriff auf die Ukraine.

++ Mehr dazu lesen Sie hier. ++

++ In eigener Sache

Warum hier keine Tweets und andere Social-Media-Inhalte aus Russland zu sehen sind

Bei unserer Berichterstattung legen wir den größtmöglichen Wert auf Transparenz. Wir greifen dabei nur Meldungen aus den Agenturen auf, die als gesichtert gelten können und versuchen - so gut es in der Lage geht - ein breites Meinungsbild aller Beteiligten abzubilden.

Zur Unterstützung mancher Aussagen zeigen wir die dazugehörigen Twitter-Beiträge oder Facebook-Einträge. Realtiv häufig ist das der Fall, wenn wir Meldungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichen. Nun mag sich der ein oder andere Blogleser fragen, warum Schwäbische.de nichts von der Gegenseite veröffentlicht. Also aus Russland.

Das ist relativ einfach zu erkären: Der Kreml und seine Mitglieder veröffentlicht keine Inhalte auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Der offizielle Twitteraccount des "President of Russia", mit dem Twitterhandle @KremlinRussia_E dokumentiert aktuell nur, mit wem der russische President telefoniert und sich getroffen hat. Mehr ist da nicht zu erfahren. Hinzu kommt, dass Russland selber den Nachrichtendienst Twitter blockiert hat. Seit dem Sonnntagvormittag ist twitter.com von Russland aus nicht mehr zu erreichen.

Deshalb finden sich so wenige Social-Media-Einträge der russischen Regierung im Blog.

++ Hier lesen Sie den kompletten Newsblog vom Samstag ++