Liveblog: Ukraine und Russland wollen offenbar Montagmorgen verhandeln

++ Caritas: Sollten Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen

(07.40 Uhr) Das Hilfswerk Caritas international hat sich für eine großzügige Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland ausgesprochen. Es stehe außer Zweifel, dass viele Menschen aus Erstaufnahmeländern wie Polen, Rumänien oder Moldau weiterreisen würden, sagte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller, am Montag im Deutschlandfunk. Es werde dann darum gehen, „dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird“. Wenn diese Menschen ankämen, sollte es die Möglichkeit geben, sie aufzunehmen.

Es sei „sehr anerkennenswert“ von den Nachbarländern der Ukraine, dass sie vorerst zur großzügigen Aufnahme bereit seien, sagte Müller. Derzeit gebe es weiter erhebliche Probleme an der Grenze der Ukraine zu Polen, wo die Menschen bei kaltem Wetter mit Wartezeiten zwischen 12 und 20 Stunden zu kämpfen hätten. „Viele Menschen kommen entkräftet in Polen an“, sagte Müller. In der Ukraine selbst seien noch 34 von 37 Caritasstellen arbeitsfähig und unterstützten Flüchtende. Es sei aber eine Frage von Tagen oder Wochen, bis die zur Versorgung nötigen Lager leer seien.

++ VIDEO: Selenskyj an Russlands Bürger: "Will das russische Volk wirklich Krieg?"

(07.22 Uhr) Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in der Nacht in einer weiteren Ansprache an die Bürger der Russischen Föderation gewandt. Selenskyj betonte, dass das Bild der Ukraine, wie es im russischen Fernsehen gezeigt werde, nicht der Wahrheit entspreche. "Wie kann man eine Nation als Nazis bezeichnen, die acht Millionen Leben an die Nazis verloren hat?", fragt Selenykyj rhetorisch.

Der ukrainische Präsident wendet sich mit emotionalen Gegenfragen gegen mehrere Aspekte der russischen Kriegspropaganda. Unter anderem gegen den Vorwurf, er hätte Angriffe auf den Donbass befohlen. Er appeliert an alle Russen: "Gehen sie in sich. Hören sie auf die Stimme der Vernunft auf den gesunden Menschenverstand. Hören sie unsere Stimmen."

++ Ukraine und Russland wollen offenbar Montagmorgen verhandeln

(06.14 Uhr) Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung sollen am Montag in den Morgenstunden beginnen. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die „Ukrainska Pravda“. Grund für die Verzögerungen des Treffens, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, sei die „Logistik der ukrainischen Delegation“, schreibt Tass in Bezug auf eine anonyme Quelle. Die russische Delegation habe Minsk bereits verlassen und sei zum Tagungsort gereist.

Für die an der ukrainisch-belarussischen Grenze in der belarussischen Region Gomel geplanten Gespräche seien von Kiew keine Bedingungen gestellt worden, hatte das ukrainische Präsidialamt zuvor mitgeteilt. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich skeptisch: „Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen.“

Das waren die letzten Nachrichten vom Sonntag

++ USA: Russische Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen

(21.52 Uhr) Die USA haben angekündigt, Kriegsverbrecher bei Russlands Invasion in die Ukraine mit allen Mitteln zur Verantwortung ziehen zu wollen. „Foto- und Videobeweise nehmen zu und Sie werden für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen“, sagte Linda Thomas-Greenfield am Sonntag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Gleichzeitig sprach sie den Ukrainern Respekt für ihren Widerstand gegen die anrückenden russischen Truppen aus. „Zeigen wir ihnen, dass sie nicht allein sind, dass die Welt hinter ihnen steht, dass die Vereinten Nationen einen Sinn haben“, so Thomas-Greenfield weiter. „Lassen Sie uns alles tun, was wir können, um den Menschen in der Ukraine dabei zu helfen, für sich selbst einzustehen. Für ihr souveränes Land. Und für ihre Kinder.“

++ Norwegens Pensionsfonds zieht Investitionen aus Russland ab

(21.14 Uhr) Norwegens Staatlicher Pensionsfonds zieht seine Investitionen aus Russland ab. Das teilte die Regierung in Oslo am Sonntag mit. „So wie sich die Situation entwickelt hat, glauben wir, dass es notwendig ist, das sich der Pensionsfonds aus Russland zurückzieht“, sagte Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum.

Einem Bericht des öffentlich-rechtlichen norwegischen Rundfunks NRK zufolge hatte der Pensionsfonds des Landes zum Jahreswechsel 25 Milliarden norwegische Kronen (umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro) in Russland investiert. Er habe die norwegische Zentralbank angewiesen, umgehend alle Investitionen in Russland zu stoppen und den Fonds aus dem Land zurückzuziehen, sagte Vedum.

Der norwegische Pensionsfonds ist einer der größten Staatsfonds der Welt. Er legt die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft des Landes zum Wohle künftiger Generationen an.

Neben dem Rückzug des Fonds will sich Oslo auch den Sanktionen der EU gegen Moskau anschließen, sowie die Ukraine mit Geld für humanitäre Hilfe und militärischer Schutzausrüstung unterstützen, teilte die Regierung am Abend mit.

++ EU-Luftraum wird für alle russischen Flugzeuge gesperrt

(21.07 Uhr) Der Luftraum über den EU-Staaten wird für russische Flieger komplett geschlossen. Das haben die EU-Außenminister am Sonntagabend entschieden, wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Brüssel mitteilte. Zuvor hatten bereits einzelne Länder - darunter Deutschland - entsprechende Maßnahmen angekündigt und umgesetzt.

Warum hier keine Tweets und andere Social-Media-Inhalte aus Russland zu sehen sind

Bei unserer Berichterstattung legen wir den größtmöglichen Wert auf Transparenz. Wir greifen dabei nur Meldungen aus den Agenturen auf, die als gesichtert gelten können und versuchen - so gut es in der Lage geht - ein breites Meinungsbild aller Beteiligten abzubilden.

Zur Unterstützung mancher Aussagen zeigen wir die dazugehörigen Twitter-Beiträge oder Facebook-Einträge. Realtiv häufig ist das der Fall, wenn wir Meldungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichen. Nun mag sich der ein oder andere Blogleser fragen, warum Schwäbische.de nichts von der Gegenseite veröffentlicht. Also aus Russland.

Das ist relativ einfach zu erkären: Der Kreml und seine Mitglieder veröffentlicht keine Inhalte auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Der offizielle Twitteraccount des "President of Russia", mit dem Twitterhandle @KremlinRussia_E dokumentiert aktuell nur, mit wem der russische President telefoniert und sich getroffen hat. Mehr ist da nicht zu erfahren. Hinzu kommt, dass Russland selber den Nachrichtendienst Twitter blockiert hat. Seit dem Vormittag ist ist twitter.com von Russland aus nicht mehr zu erreichen.

Deshalb finden sich so wenige Social-Media-Einträge der russischen Regierung im Blog.

