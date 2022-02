Russland-Ukraine-Konflikt im Blog: Wer sind die ostukrainischen Separatisten?

Der Konflikt zwischen Russland, der Ukraine und den westlichen Verbündeten hat mit der Rede des russischen Präsidenten Putin eine neue Eskalationsstufe erreicht. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

20.34 Uhr - Biden kündigt neue Sanktionen gegen Russland an

++ 07.36 Uhr - Wer sind die ostukrainischen Separatisten?

Sie bekommen inzwischen die große Bühne im Kreml in Moskau: die Separatisten in der Ostukraine. Seit April 2014 kontrollieren sie Teile der Gebiete Donezk und Luhansk und kämpfen gegen die Armee der ukrainischen Regierung.

Die Unabhängigkeit ist nur ein Zwischenziel der Aufständischen auf dem Weg des Beitritts zu Russland. In den Wirren nach dem westlichen Regierungssturz im Februar 2014 in Kiew forderten die russischsprachigen Demonstranten in der Schwerindustrie- und Bergbauregion im Osten zunächst vor allem sprachliche und wirtschaftliche Selbstbestimmung innerhalb des Landes.

Nachdem sich Moskau 2014 die Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleibt hat, wurde schnell die komplette Unabhängigkeit der beiden Gebiete von Kiew verkündet. Ziel ist ein Anschluss ans Nachbarland. Das sieht aber ein von Berlin und Paris mit ausverhandelter Friedensplan für den Donbass nicht vor.

Am Anfang standen oft Russen wie der Ex-Geheimdienstmann Igor Girkin (51) oder der jetzige russische Parlamentsabgeordnete Alexander Borodai (49) an der Spitze der Separatisten. Später wurden sichtbare Positionen mit einheimischen Leuten besetzt.

Die Luhansker Separatisten werden von dem ehemaligen Geheimdienstler Leonid Passetschnik (51) angeführt. In Donezk ist Denis Puschilin (39) der Chef. Kiew hatte die Gebiete bereits vor der Anerkennung durch den Kreml als russisch besetzt eingestuft.

Mehr als 400 Kilometer Grenze zu Russland zwischen dem Asowschen Meer und dem Fluss Siwerskyj Donez hat Kiew an die Aufständischen verloren. Über 420 Kilometer Frontlinie mit mehreren Übergangspunkten trennt die Region vom Regierungsgebiet. Die Versorgung läuft wegen einer ukrainischen Wirtschaftsblockade ausschließlich über die russische Grenze mit mehreren Straßen- und Eisenbahnübergängen.

++ 07.41 Uhr - Historiker: Putin nutzt Geschichtsmythen für nationalistische Zwecke

Nach Ansicht des Jenaer Osteuropa-Historikers Joachim von Puttkamer instrumentalisiert der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine-Krise geschichtliche Bezüge für seine nationalistischen Bestrebungen. „Es ist eine Mobilisierung historischer Mythen für nationalistische Zwecke“, sagte von Puttkamer der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei es gar nicht neu, dass Putin der Ukraine die eigene historische Staatlichkeit und damit die Existenzberechtigung als souveräner Staat abspreche. „Er meint es wohl ernst“, sagte von Puttkamer mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen und einen möglicherweise neuen militärischen Konflikt.

Eine unabhängige Ukraine sei für Putin offenbar ein „historischer Irrtum“, den er korrigieren wolle, sagte Puttkamer. „Das ist großrussischer Nationalismus reinsten Wassers, wie wir ihn seit dem 19. Jahrhundert kennen und natürlich ist das eine Instrumentalisierung von Geschichte“, sagte von Puttkamer.

Putin hatte am Montag in einer Fernsehansprache seine Entscheidung zur Anerkennung der beiden selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten begründet und sich dabei auch auf die Geschichte der Ukraine bezogen. Der russische Präsident sprach so, als ob es bis zur Sowjetzeit nie eine Ukraine gegeben hätte. „Die heutige Ukraine ist ganz und gar von Russland erschaffen worden“, sagte Putin beispielsweise.

++ 06.15 Uhr - Taiwans Präsidentin ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf

Vor dem Hintergrund der eskalierenden Krise in der Ukraine hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zu erhöhter Wachsamkeit mit Blick auf militärische Aktivitäten vor der eigenen Haustür aufgerufen. Zwar betonte Tsai bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise am Mittwoch, dass sich die Situation Taiwans und der Ukraine grundlegend unterscheide. Dennoch warnte sie, dass „externe Kräfte“ die Krise nutzen könnten, um die Moral der taiwanischen Gesellschaft zu beeinflussen. Taiwan müsse sich vor einem „Informationskrieg“ und „Falschinformationen“ schützen.

Die Präsidenten erwähnte China nicht namentlich; die Volksrepublik gilt jedoch als die größte militärische Bedrohung, der Taiwan ausgesetzt ist. Die Führung in Peking sieht die demokratische Insel als unabtrennbaren Teil Chinas an und droht im Falle einer nicht friedlichen Vereinigung mit Eroberung.

Das waren die Meldungen vom Montag (Den gesamten Blog vom gestern finden Sie hier):

++ 21.22 Uhr - Ukraine-Konflikt trifft auch Menschen in Schwaben

Das Handy ist derzeit die wichtigste Informationsquelle für Anna Hoffmann. Die gebürtige Ukrainerin wohnt in Ulm und ist immer mit ihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt. Was derzeit in ihrer Heimat passiert, kann sie nicht fassen.

Russland hat Teile der Oblasten Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine indirekt annektiert und entsendet Truppen – offiziell mit dem Auftrag, dort für Frieden zu sorgen. Die Europäische Union verurteilt dieses Vorgehen aufs Schärfste.

Die ersten Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes dürfen an der Tankstelle und im Energiesektor bemerkbar werden. Deutschland ist von russischen Gas- und Ölimporten abhängig. Das trifft auch die Wirtschaft in der Region hart.

Anna Hoffmann wollte eigentlich am Wochenende nach Kiew fliegen. Wann sie ihre Familie dort wieder bedenkenlos besuchen kann, weiß sie noch nicht.

++ 20.34 Uhr - Biden kündigt neue Sanktionen gegen Russland an

Die USA haben wegen der dramatischen Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Strafmaßnahmen werden sich gegen zwei große Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin und deren Familien richten, wie US-Präsident Joe Biden am Dienstag ankündigte. Der Präsident betonte, die USA seien zu noch härteren Gegenmaßnahmen bereit, falls Russland sein Vorgehen gegen die Ukraine weiter vorantreiben sollte.

Die Sanktionen, die US-Banken künftig den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten sollen, würden Moskaus Zugang zu den westlichen Kapitalmärkten abschneiden, betonte Biden. Die US-Regierung hatte amerikanischen Finanzinstitutionen im vergangenen Jahr bereits den Handel mit Staatsanleihen auf dem Primärmarkt verboten, nicht aber im wichtigen Sekundärmarkt.

++ 18.32 Uhr - Außenminister der EU-Staaten stimmen Sanktionen gegen Russland zu

Die EU verhängt angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten stimmten am Dienstag bei einem Sondertreffen in Paris einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu. Die Strafmaßnahmen sollen noch in dieser Woche nach Abschluss technischer Vorbereitungen in Kraft treten.

++ 17.22 Uhr - Russlands Föderationsrat stimmt für Militäreinsatz in der Ostukraine

Angesichts der Spannungen in der Ostukraine hat das Oberhaus des russischen Parlaments einem Truppeneinsatz zugestimmt. Der Föderationsrat votierte am Dienstagabend einstimmig für eine entsprechende Anordnung von Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef bestimme die Zahl der Soldaten und die Dauer der Stationierung „im Ausland“, hieß es.

Zuvor hatte sich Putin an den Föderationsrat mit einem Antrag gewandt, „über den Einsatz russischer Streitkräfte außerhalb des Gebietes der Russischen Föderation“ zu beraten, wie die Vorsitzende Valentina Matwijenko sagte.

Mit Blick auf die nun von Moskau anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk sagte Russlands Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow während der Sitzung: „Wir müssen die Bürger dieser jungen Staaten beschützen.“ Zudem warf er der Ukraine vor, rund 60.000 Soldaten an der Kontaktlinie zu den Separatistengebieten zusammen gezogen zu haben.

++ 17.04 Uhr - US-Regierung spricht vom „Anfang einer Invasion“ in die Ukraine

Die US-Regierung hat Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als „Anfang einer Invasion“ bezeichnet.

Die USA stünden bereit, mit zusätzlichen Sanktionen und Gegenmaßnahmen zu reagieren, je mehr sich Russland in Richtung eines Einmarsches in die Ukraine bewege, sagte US-Präsident Joe Bidens stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater Jon Finer am Dienstag dem TV-Sender CNN.

„Eine Invasion ist eine Invasion, und das ist es, was hier passiert. Aber Russland ist schon seit 2014 in die Ukraine einmarschiert“, sagte er. Auf Nachfrage der CNN-Reporterin, wieso er Russlands jüngste Handlungen nicht uneingeschränkt als „Invasion“ bezeichne, sagte Finer, er könne es nicht viel deutlicher sagen. „Das ist der Anfang einer Invasion.“

Die US-Regierung will demnach noch am Dienstag weitere Strafmaßnahmen gegen Russland bekanntgeben. Die USA hatten Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine immer wieder mit massiven Sanktionen gedroht.

++ 08.00 Uhr - Putin entsendet Truppen in die Ost-Ukraine

Allen Warnungen des Westens zum Trotz hat der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für „Frieden“ sorgen, wie es in einem Dekret heißt, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete.

Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an. Wann die russischen Soldaten dort einrücken, blieb zunächst unklar. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmaßnahmen an. (Hier lesen Sie mehr)