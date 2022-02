Russland schließt Büro der Deutschen Welle

Russland hat gestern mit drakonischen Maßnahmen auf die Einschränkung der Senderechte des umstrittenen, und von Experten als Propagandasender titulierten, russischen Auslandssender RT Deutsch (RT DE) in Deutschland reagiert. Wie das russische Außenministerium mitteilte, wird das Korrespondentenbüro des Senders Deutsche Welle (DW) in Moskau geschlossen. Man entzieht allen Mitarbeitern des Büros die Akkreditierung. Die Ausstrahlung des Programmes per Satellit und in anderen Formen wird verboten. Und die zuständigen Behörden starten ein Verfahren, um die Deutsche Welle zum ausländischen Agenten zu erklären. Außerdem soll eine Liste aller Vertreter deutscher Behörden und Verbände erstellt werden, die an den Einschränkungen gegen RT DE beteiligt waren. Ihnen wird die Einreise nach Russland verboten.

Unter deutschen Korrespondenten in Moskau galt es noch gestern als wahrscheinlich, dass der Deutschen Welle die Sendelizenz für Russland entzogen wird, dass aber die Arbeit des DW-Korrespondentenbüros nicht beeinträchtigt wird.

Am Mittwoch hatte die deutsche Rundfunkkommission ZAK dem russischen Auslandssender die Ausstrahlung seines deutschsprachigen Programms mangels medienrechtlicher Zulassung untersagt. Der deutsche Ableger des Staatssenders RT DE kann in Deutschland lediglich über sein Internetportal oder die Plattform Tiktok empfangen werden.

Berlin trete die Freiheit des Wortes mit Füssen, verlautbarte das russische Außenministerium. Deutsche Politiker verweisen auf Gesetze, die ausländischen Staatskanäle in Deutschland verbieten. Die russische Seite verweist darauf, RT sei nach russischem Recht eine „autonome nichtkomerzielle Organisation“. Und ein hoher Beamter sagte der Zeitung Kommersant: „Haushaltsmittel vom Staat erhalten auch die Deutsche Welle, BBC und viele andere Medien, die die Möglichkeit haben in Deutschland zu arbeiten.“

RT will gegen das Ausstrahlungsverbot in Deutschland klagen, die Deutsche Welle wird in Russland wohl kaum diese Möglichkeit haben. Und die Pressestelle des russischen Außenministeriums forderte gestern deutsche Korrespondenten auf, bis zum kommenden Dienstag mitzuteilen, ob ihre Medien „direkt oder indirekt“ finanzielle Unterstützung durch die Regierung Deutschlands oder anderer Länder erhalten. Außerdem, ob sie Mitglieder des Deutschen Journalistenverbandes sind, der RT DE stark kritisiert hatte. Den deutschen Korrespondenten in Moskau drohen noch eine Menge Probleme.