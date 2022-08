Russische Troll-Armee greift Deutschland an: Die Hauptwaffe ist die Angst

Akteure aus Russland versuchen offenbar, mit Fake-Kommentaren in den sozialen Medien und auf Nachrichtenportalen die öffentliche Meinung in Deutschland und anderen Ländern zu manipulieren. Dabei wird versucht, eine hohe Zustimmung für die Politik des Kreml im Ukraine-Krieg vorzugaukeln. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Nachrichtenredaktion von "t-online.de".

Die Fake-Accounts tragen demnach zum Beispiel typisch deutsche Namen, arbeiten bei bekannten Firmen und haben computergenerierte Profilfotos. Ihre massenhaften Posts auf Facebook und anderen sozialen Medien sowie in Kommentarspalten sollen Angst schüren und Stimmung gegen die Bundesregierung sowie gegen die Sanktionen gegen Russland machen.

Dabei posten sie gefälschte Artikel und Videos, die scheinbar von bekannten Nachrichtenportalen wie „Bild“, „Welt“, „Spiegel“, „T-Online.de“ oder „FAZ“ stammen. Tatsächlich führen die Links zu nachgemachten Seiten, die hetzerische Inhalte und Fake News verbreiten.

So findet sich da zum Beispiel eine täuschend echt aussehende Seite von „Spiegel.de“, in der behauptet wird, eine Schule in Bremen sei „explodiert, weil man versuchte Gas zu sparen“. Ein Jugendlicher soll wegen fehlender Straßenbeleuchtung gestorben sein. Beides sind Fake News. Auch gegen ukrainische Flüchtlinge wird Stimmung gemacht.

Ähnliche Klone von Nachrichtenseiten gebe es laut „t-online.de“ auch für andere Portale im Ausland wie der englischen „Daily Mail“ oder der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Die gefälschten Seiten seien anonym registriert worden, zunächst bei einem Anbieter in den Niederlanden, später in Kolumbien.

Nicht nur Medienseiten, auch auf Webseiten der Bundesregierung, der US-Botschaft in Berlin, der AfD Berlin oder von SPD-Politikerin Andrea Nahles seien solche Troll-Posts entdeckt worden. Ebenso in den Kommentarbereichen von Unternehmen wie Mercedes, Vodafone oder Weight Watchers. Teilweise sollen die Beiträge auch als bezahlte Werbung verbreitet werden.

Propaganda und Desinformation im Interesse des Kreml

Das Phänomen ist nicht neu. Erst im Frühjahr vergangenen Jahres untersuchten britische Forscher um Martin Innes von der Universität Cardiff die Online-Kommentarspalten großer Medienhäuser. Dabei stellten sie fest, dass eine groß angelegte Operation „systematisch westliche Medien manipuliert, um Propaganda und Desinformation zu verbreiten, die die Interessen des Kremls unterstützt“. Zu den untersuchten Medien gehörten auch „Der Spiegel“ und „Die Welt“.

Die Kommentare wurden als Reaktion auf Artikel über Russland gepostet und enthielten pro-russische oder anti-westliche Aussagen. Diese Posts wurden wiederum von russischen Medien genutzt, um in Russland selbst eine angeblich breite Unterstützung des Kremls im Westen zu suggerieren. Die Forscher nehmen an, dass diese Taktik bereits seit 2018 massiv angewandt wird.

Es gebe Hinweise darauf, dass das Vorgehen zwischen den Staatsmedien und dem nicht-staatlichen Medienkonzern Patriot Media Group koordiniert wird. „Diese Einflusskampagne ist aufgrund ihrer internationalen Reichweite und ihrer ausgeklügelten Manipulation einer Vielzahl von Medien, Webseiten und sozialen Medien auf koordinierte Weise von besonderer Bedeutung“, sagte Innes damals in einer Pressemitteilung. „Indem die Kampagne die Kommentarbereiche westlicher Medienmarken kapert, ist sie in der Lage, ihre Propaganda als eine Mainstream-Meinung darzustellen.“

Viele Experten gehen davon aus, dass Russland gezielt viele Verschwörungserzählungen, die in den sozialen Medien kursieren, unterstützt oder auch selbst streut. Putin wird dabei als Kämpfer gegen die „globale Elite“ dargestellt.

Dabei werden gezielt Feindbilder über die Nato, die USA, die Bundesregierung und den Westen insgesamt bedient. Wer ohnehin schon Ressentiments gegen diese Institutionen hegt, fühlt sich durch die Propaganda darin bestärkt.

Facebook und viele andere sozialen Medien selbst gehen mittlerweile stärker gegen orchestrierte Troll-Attacken, Fake-Accounts und Spam vor. Meta, das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram, gibt vierteljährlich sogenannte "Adversarial Threat Reports" heraus. Zuletzt gab Meta dabei auch einen Einblick in die Arbeit von russischen Trollfabriken.

Zudem hat die EU die russischen Staatssender RT und Sputnik nach dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine verboten. Beides könnte ein Grund sein, warum die Propagandamaschine des Kremls zunehmend auch die Kommentarspalten westlicher Medien und anderer Institutionen nutzt.

Die russische Regierung will in Europa Angst schüren

Das Ziel solcher groß angelegten Desinformation scheint klar zu sein: Es soll generell Unsicherheit sowie Misstrauen gegen die deutsche Regierung und die Ukraine geschürt werden sowie Sorgen wegen der Gas- und Energiekrise verstärkt werden. Russland will damit vermutlich erreichen, dass Bürger Druck auf die Politik ausüben, die Sanktionen aufzuheben.

Auch mancher Entscheidungsträger könnte möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass diese Meinung verbreiteter ist als es in der Realität der Fall ist, und so versuchen, auf die Bundesregierung Einfluss zu nehmen.

Wie stark die russische Wirtschaft tatsächlich unter den Sanktionen leidet, ist schwer zu sagen. Viele Unternehmen haben sich aus dem Land zurückgezogen, das BIP ist im zweiten Quartal deutlich geschrumpft. Dank der hohen Preise nimmt Russland auch weiterhin viel Geld mit dem Verkauf von Rohstoffen ein.

Vor kurzem wurde bekannt, dass Russland bereits seit Wochen große Mengen Erdgas verbrennt, das wohl eigentlich für den deutschen und europäischen Markt bestimmt war.

Offenbar kann die Regierung das Gas nirgendwohin anders verkaufen. Es fehlen Pipelines an andere Abnehmer. Trotzdem leitet Russland deutlich weniger Gas nach Europa, vermutlich, um weiter Druck auszuüben.