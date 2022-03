Russland droht, den Gashahn zuzudrehen. Das wird Folgen für uns alle haben, kommentiert unser Autor.

Testet Russland nur die Geschlossenheit des Westens oder meint Wladimir Putin es ernst? Dreht er den Gashahn zu oder will er uns nur einschüchtern? Keiner weiß es so richtig. Deutschland und Europa sollten sich jedoch auf das schlimmste Szenario vorbereiten und damit rechnen, dass Russland sehr bald schon kein Gas (und auch kein Öl und Steinkohle) mehr liefert. Über Jahrzehnte hat Moskau die Lieferverträge als unantastbar betrachtet, selbst in den Zeiten der größten Konfrontation zwischen Ost und West floss das Gas nach Europa. Das hat hierzulande enorm dazu beigetragen, Russland und seine Herrscher deutlich positiver zu sehen als die Balten oder die Polen.

Obwohl er sich ansonsten gerne in der Tradition der Sowjetunion sieht, fühlt sich Putin nicht mehr an diese alte Übereinkunft gebunden. Er droht seit ein paar Tagen damit, die Lieferverträge zu brechen. Und tatsächlich: kommt es zu einem Gasstopp, dürfte das zu großen Differenzen in der Gesellschaft führen, weil Arbeitsplätze bedroht werden, die Preise für Energie noch einmal deutlich ansteigen und somit die Auswirkungen des Krieges für jeden im Land deutlich spürbar werden. Ausreichend Ersatz für das russische Gas gibt es auf die Schnelle nicht, erst recht nicht, wenn man die Abhängigkeit von Russland nicht mit einer Abhängigkeit von einer anderen Autokratie wie etwa Saudi-Arabien eintauschen möchte.

Es gibt keinen einfachen und erst recht keinen guten Ausweg. Die globalen Öl- und Gasvorkommen sind nun einmal nicht nach demokratischen Regeln verteilt und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt lässt sich auch nicht einfach über Nacht auf eine Versorgung durch erneuerbare Energien umstellen.

Putins Russland stellt uns also auf die Probe. Es wird die Sache jedes Einzelnen sein, damit umzugehen und energie zu sparen. Der Staat kann die Effekte eines möglichen Lieferstopps nicht vollständig abfedern. Jede und jeder von uns wird am Ende dieses Krieges weniger wohlhabend sein als er oder sie es ohne den Krieg wäre.