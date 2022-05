Rücktritt von CSU-Generalsekretär Mayer: Söder gerät zunehmend unter Druck

Es ist ein herber Schlag für Markus Söder: Nur knapp drei Monate nach seiner Ernennung ist der CSU-Generalsekretär Stephan Mayer am Dienstagabend zurückgetreten. Und das 16 Monate vor der bayerischen Landtagswahl, die für die CSU von höchster Bedeutung ist. Offiziell ist Mayer „aus gesundheitlichen Gründen“ gegangen, dahinter steckt jedoch als Auslöser die massive Bedrohung eines Journalisten der People-Zeitschrift „Bunte“ durch Mayer.

Ex-Generalsekretär Mayer soll mit Vernichtung gedroht haben

Die Geschichte mutet absurd-gespenstisch an. Das Blatt aus dem Burda-Verlag, das keine politische Berichterstattung betreibt, hatte über Mayer und seinen angeblich von ihm verheimlichten achtjährigen Sohn geschrieben, zu dem er nicht als Vater stehe. Dass der ledige Katholik ein Kind hat, wusste bis dahin niemand. Die „Bild“ berichtete als erstes, dass Mayer den Verfasser des Artikels daraufhin an einem Tag zwei Mal angerufen und aufs Aggressivste bedroht haben soll.

Laut einem Wortlautprotokoll des Journalisten hat Mayer gesagt: „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200 000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.“ Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte Mayer: „Ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen. Für den Fall, dass dies zutrifft, erachte ich die Wortwahl rückwirkend als unangemessen.“

Am Mittwoch um zehn Uhr tritt Markus Söder vor die Presse, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident. Es ist ein kurzes Statement, das er abgibt, gerade mal vier Minuten lang, zu Nachfragen gibt es keine Möglichkeit. Söder spricht von einem „bitteren Tag“ und dass er „persönlich auch sehr betroffen“ sei, er redet von einer „menschlichen Tragödie“. Stephan Mayer, mit dem er sich am Vortag gemeinsam mit dem Berliner CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lange unterhalten habe, gehe es „tatsächlich nicht gut“. Deshalb nehme er auch den Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen an und wünsche ihm „gute Besserung“.

Dass die Bedrohung – sie wird ausgerechnet am internationalen Tag der Pressefreiheit bekannt – so stattgefunden hat wie von der „Bunten“ geschildert, will Söder und auch sonst niemand in der CSU bestreiten. Er sei „erschüttert über diese Wortwahl“, sagt der Parteivorsitzende, sie sei „völlig unangemessen und inakzeptabel“.

Stephan Mayer soll seinen nichtehelichen Sohn ignoriert haben

Die „Bunte“ will nach eigener Auskunft aus dem CSU-Umfeld Hinweise auf den von Stephan Mayer wohl als schwarzen Fleck in seiner Biografie angesehenen nichtehelichen Sohn erhalten haben und recherchierte daraufhin. Demnach soll der 48-Jährige auch die Unterhaltszahlungen eingestellt haben, die daraufhin sein Vater übernahm.

Besitzen auch Spitzenpolitiker ein Recht auf den Schutz des Privatlebens und den intimen Bereich? Ja, wenn sich darin keine schweren menschlichen Verfehlungen offenbaren. Ein eigenes Kind nicht anzunehmen und zu verheimlichen, ist aber – wenn es denn so stimmt – für den Generalsekretär einer Partei kaum akzeptabel. An sich sind Kinder außerhalb eines Eheverhältnisses in der CSU kein Karrierehindernis. Sowohl Söder als auch sein Vorgänger Horst Seehofer haben jeweils eines, stehen aber dazu.

Der Jurist Stephan Mayer ist seit 20 Jahren CSU-Bundestagsabgeordneter. Von 2018 bis 2021 war er als Staatssekretär im Bundesinnenministerium die rechte Hand von Minister Seehofer. In Berlin wurde er als höflicher und äußerst verbindlicher Politiker gesehen. Mayer vertritt den Wahlkreis Altötting, von woher er auch stammt, er erzielte teils große Erfolge als Direktkandidat. Der Wallfahrtsort mit der „Schwarzen Madonna“ gilt als bis auf die Knochen katholisch-konservativ.

Söder sah in Mayer den Mann, der Markus Blume ersetzen kann, welchen er jüngst zum bayerischen Wissenschaftsminister ernannt hat. Zentrale Aufgabe wäre die Organisation des Landtagswahlkampfes gewesen. Der Blick auf diese „Mutter aller Schlachten“, wie die Wahl gern in der CSU bezeichnet wird, ist trüb. Neben dem Fall Stephan Mayer wird die Partei von weiterem Unbill gebeutelt: Gegen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage im Maut-Untersuchungsausschuss. Und im Landtag wird im Masken-Untersuchungsausschuss bis weit ins kommende Jahr hinein das Fehlverhalten hauptsächlich von CSU-Politikern behandelt.