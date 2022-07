„Rot“ für den Synodalen Weg

Oft hat Papst Franziskus persönlich die deutschen Katholiken davor gewarnt, mit dem Reformprozess des Synodalen Weges einen Sonderweg einzuschlagen. Per Brief, in Gesprächen und sehr deutlich: „In Deutschland gibt es eine sehr gute evangelische Kirche. Wir brauchen nicht zwei davon.“

Die Kirchenfunktionäre hörten weg. Daher kann es sie nicht überraschen, dass der Vatikan die Ampel für den Synodalen Weg auf „Rot“ stellt. Der Synodale Weg sei schlicht „nicht befugt“, neue Formen der Leitung zu entwickeln oder gar Lehre und Moral der Kirche anzupassen.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als treibende Kraft hinter dem Reformprozess versteht nicht, dass vor allem die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals nottut. Dies ist aber gescheitert: Fast jede Woche tauchen neue Fälle auf, jedes Bistum veröffentlicht unkoordiniert Studien, die öffentliche Kritik am unprofessionellen Vorgehen nimmt zu. Der Ruf nach unabhängiger Aufarbeitung wird lauter.

Stattdessen beschäftigen sich die Delegierten mit Fragen, die nicht in einem deutschen Kirchenparlament ohne ausreichende Legitimation zu lösen sind: der Umgang mit Macht, die katholische Sexualmoral, die Position der Frauen und die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester. Diese Probleme sind anzugehen: schnell, theologisch gut begründet, weltweit.

Das ZdK muss sich fragen lassen, ob es die Breite des deutschen Laienkatholizismus vertritt, wenn binnenkirchlich viel ge- und zerredet wird: politisch grün angehaucht und selbstverständlich gegendert. Gleichzeitig aber traten im Jahr 2021 fast 360 000 Menschen enttäuscht aus der katholischen Kirche aus.

Es gibt isngesamt noch drei Zentralkomitees auf der Welt: jene der kommunistischen Parteien in China und in Nordkorea sowie das deutsche ZdK. Diesem Gremium, das 2023 den 175. Jahrestag seiner Gründung feiert, wird es ergehen wie den vielen anderen, von den Zeitläuften hinweggespülten Zentralkomitees, die niemand vermisst. Oder es erfindet sich neu: nah bei den Menschen, mit klaren katholischen Aussagen, beispielsweise zu Krieg und Krisen, Gerechtigkeit und Glauben.