Rosenkrieg war gestern

Leicht wird das nicht. Der neue CSU-Chef Markus Söder muss gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer den Rosenkrieg der beiden Schwesterparteien überwinden, er muss Gemeinsamkeit demonstrieren und gleichzeitig das Profil der CSU als Antreiber der CDU schärfen. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin hat er erst einmal ungetrübte Harmonie vermittelt. Er hat beiden Parteien geraten, sich breiter aufzustellen und die CDU daran erinnert, dass auch die Sicher-heit zu ihrem Markenkern gehört.

Klar ist: Markus Söder will sich nicht wie sein Vorgänger Horst Seehofer im Kampf gegen Angela Merkel verschleißen, er will „keine Stöckchen hinhalten“. „Profil mit Stil“ ist die neue Losung. Söder will nicht die Schwesterpartei angehen, sondern die AfD für ihre Gesellschaftsspaltung und die Grünen für ihre Umweltillusionen.

Markus Söder hat in Berlin die Themen Digitalisierung, Energie, steuerliche Entlastung und Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt, hier will er mehr im Bund mitbestimmen. Dafür hat er gute Chancen, denn auch die CDU will die Dynamik des Neuanfangs nutzen.

Weitsichtigkeit und Wärme vermissen viele Wähler in der Politik. Die CSU aber hat sich immer als Vertreterin für die sogenannte Leberkäs-Etage verstanden und in diesem Sinne Familienleistungen oder die Mütterrente durchgesetzt. Wenn Söder Steuerentlastungen mit einer Grippeschutzimpfung vergleicht, die man vorbeugend gegen eine Rezession einsetzen sollte, schlägt er in diese Kerbe.

Also alles perfekt? Zumindest bis zur Europawahl. Viele kennen Markus Söder gut genug, zu wissen, dass ihm Kraftmeierei nicht fremd ist. Und dass er durchaus stillos werden kann, wenn es um mehr Profil oder Prozente geht. Diesmal aber hat er vermittelt, dass er aus allereigenstem Interesse jetzt Harmonie sucht, um den Status von CSU und CDU als letzte Volksparteien nicht zu gefährden. Und in diesem Ziel, das kann man ihm getrost abnehmen, ist er sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer nun wirklich einig.