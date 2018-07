Rocker stirbt bei Schießerei in Berlin

Ein Mitglied einer Rockerbande ist in der Nacht zum Freitag in Berlin bei einer Schießerei getötet worden. Anwohner im Bezirk Hohenschönhausen hätten gegen Mitternacht Schüsse gehört, sagte ein Polizeisprecher. Der Tote habe in einer Straße der Plattenbausiedlung gelegen.

Es handele sich um einen 33-jährigen Mann, der der Polizei aus der Rockerszene bekannt sei und der in der Gegend wohne. Der Angeschossene habe sich noch rund 200 Meter weit geschleppt, ehe er tot zusammenbrach. Der Spurenlage nach sei es denkbar, dass er aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wurde.

Nach Polizeiangaben haben Spezialisten des Landeskriminalamts und eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Ein Augenzeuge berichtete in der Nacht, am Tatort wimmle es von Polizisten. Der gesamte Straßenblock sei weiträumig abgesperrt.

Rockerbanden sind untereinander zum Teil tief verfeindet. Einige Gruppen wie die „Hells Angels“ und die „Bandidos“ liefern sich auch in Deutschland seit Jahren einen blutigen Krieg mit Auftragsmorden und Überfällen. Auch in Berlin und Umgebung habe es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen rivalisierender Banden gegeben, sagte der Polizeisprecher. Ob die Tat in einem Zusammenhang damit stehe, sei aber noch nicht klar.