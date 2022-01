Robert Habecks Kampf gegen die Windmühlen der Klimaschützer

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ stammt aus der Betriebswirtschaftslehre. Bei der Gründung eines Unternehmens wird darin aufgelistet, was auf der Soll- und Habenseite vor Beginn der Geschäftstätigkeit so steht.

Wenn der neue Klimaschutz-Minister Robert Habeck zu einer solchen Bilanz einlädt, darf das Ergebnis nicht überraschen: Deutschland steht tief im Soll und scheitert an den Klimazielen. Soll heißen: jetzt, wo ein Grüner sich um die Angelegenheit kümmert, kann die Sache nur besser werden. Je schlechter die Lage, desto sicherer die Erfolge, lautet das politische Kalkül.

Scheitern verboten

Habeck erkennt offenbar sehr klar, was das Problem in Sachen Klimaschutz sein wird: Die Erwartungen an ihn und an die Grünen sind derart hoch, dass sie eigentlich nur scheitern können. Don Quijotes Kampf gegen die Windmühlen lässt grüßen. Egal, wie viel sie in der Regierung erreichen, es wird nicht genug sein.

Das zeigt sich an der Wut und der Empörung, mit der hiesige Umweltverbände auf die Taxonomie-Pläne der EU-Kommission reagieren. Deutschland dürfe auf gar keinen Fall akzeptieren, dass deutlich über 20 andere Mitglieder der Meinung sind, dass Atomkraft und Gas zumindest zeitweise als klimafreundliche Energieformen gelten. Im Zweifel müsse das Land eben klagen.

Lobbyisten müssen auch einlenken

Die Regeln der Union oder gar die Machtverteilung in der EU spielen in der Betrachtung eine untergeordnete Rolle. Die Grünen in der Regierung, so scheint es, müssen auch die aussichtslosen Kämpfe bis zum Ende kämpfen.

Doch auch als Lobbyist für das Klima sollte man wissen, dass dauerhafte Fundamental-Kritik an einem natürlichen Verbündeten wie den Grünen schädlich ist. Um nachhaltig regieren zu können, wird Habeck auch Anerkennung für seine Bilanz brauchen.