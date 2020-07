RKI schlägt Alarm: Lage in Deutschland wieder „besorgniserregend“

Das Robert-Koch-Institut hat sich bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen betont kritisch zur aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland geäußert. Die Zahlen bereiteten "große Sorgen", erklärte RKI-Leiter Lothar Wieler und stellte ernüchtert fest: "Wir hatten es doch schon geschafft!"

Reiserückkehrer nicht das Hauptproblem

Zuletzt hatten sich an einem einzigen Tag wieder über 600 Personen mit dem Virus infiziert. Der Anstieg der Fallzahlen sei nicht mehr lokal eingrenzbar, sondern deutschlandweit feststellbar. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung, so eine RKI-Sprecherin weiter. Aus diesem Grund sei für Dienstag die Pressekonferenz des RKI einberufen worden.

Die Infektionen beträfen zahlreiche Gemeinden über das gesamte Bundesgebiet verteilt, die Lage sei diffus und deshalb so gefährlich.

Auch wenn Reiserückkehrer eine Rolle spielten, gingen die meisten Infektionen in erster Linie auf Infektionen innerhalb Deutschlands zurück, bei privaten Feiern oder in Gemeinschaftsunterkünften.

Diese Lage könnte erneut außer Kontrolle geraten, was es nun zu verhindern gelte, so Wieler. Dazu müsste aber die gesamte Bevölkerung wieder an einem Strang ziehen.

Schwindendes Gefahrenbewusstsein in der Bevölkerung

Doch neueste Studien zeigten, dass der Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit und das nötige Gefahrenbewusstsein geschenkt werde.

Wieler mahnte eindringlich, sich unbedingt wieder diszipliniert an die Hygiene-Maßnahmen, die Abstandspflicht und das Tragen von Mundschutz zu halten. "Wir haben es in Deutschland selbst in der Hand, wie sich die Pandemie entwickelt."

In Deutschland hatte man das Coronavirus in den ersten Monaten der Pandemie sehr erfolgreich eingedämmt und damit im internationalen Vergleich eine Sonderstellung erarbeitet und dafür auch Opfer gebracht, so Wieler. Dieser Vorsprung drohe nun, verspielt zu werden.

RKI fordert klare Regeln für Schulöffnung

Wieler ging auch auf die Urlaubszeit ein und betonte, dass ein erster Schritt zur Prävention auch das eigene Verhalten im Urlaubsland sei. Auch hier solle man sich zwingend an die gängigen Maßnahmen halten.

Für die Schulöffnungen nach den Sommerferien stellt Wieler klare Forderungen. Die Schulen wieder zu öffnen sei sinnvoll, aber nur "unter bestimmten Regeln", so der RKI-Leiter. Man fordere klare Konzepte, um das Vermischen verschiedenen Gruppen von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.