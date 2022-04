Rezepte gegen Überalterung und Fettleibigkeit

Fast alle Industriegesellschaften leiden an chronischer Überalterung. Der neue südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat deshalb ein Verjüngungsprogramm für seine Landsleute (d/w/m) angekündigt. Zu diesem Zwecke will er die Berechnungsmodalitäten fürs Lebensalter ändern. Bisher sind in dem ostasiatischen Land deren drei üblich. Wer das Licht der Welt erblickt, ist bereits ein Jahr alt, weil die Zeit der Schwangerschaft zum Lebensalter zählt. Am koreanischen Neujahrsfest kommt das nächste Jahr hinzu. Zusätzlich werden die Südkoreaner an jedem Geburtstag ein Jahr älter. Wer also im Dezember 2020 geboren ist, der hat jetzt maximal schon drei Jahre auf dem Buckel. Er könnte aber auch erst zwei Jahre alt sein oder gar nur eines.

Das klingt alles ein wenig verwirrend, und es bereitet auch Probleme. Wann soll so ein südkoreanisches Menschlein eingeschult werden? Wann wird es volljährig? Wann winkt die Rente? Künftig soll deshalb in Südkorea die westliche Rechenart verbindlich werden. Ob das rückwirkend der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

Auf ähnliche Art und Weise ließe sich vielleicht das Problem der verbreiteten Fettleibigkeit lösen. Wir hätten da einen Vorschlag für die Bundesseuchen-Kassandra Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister könnte per Verordnung die Sache derart beheben, dass bei Menschen mit 20 Kilogramm Übergewicht die Körperwaage um 20 Kilogramm zurückzustellen ist. Die Arbeit an dieser Verordnung würde ihn vielleicht auch ein wenig ablenken von seinen Killervirus-Varianten. (vp)