Rezepte für Extraferien

Man muss nicht hochkriminell sein, um sich bisweilen eine kleine aber unerlaubte Auszeit vom Alltag zu wünschen. Sei es nun in der Arbeitswelt der Erwachsenen oder in der Bildungswelt der Kinder. Insofern kann so mancher Schüler eher leichten als schweren Herzens anerkennen, wenn ein positiver Corona-Test seinen Bildungshunger in die Schranken weist. Und wenn gerade kein Test positiv sein will, hilft immer noch das Erfrischungsgetränk Capri-Sonne. Ein Schulleiter sagte einer Berliner Zeitung: „Unter den Schülern ist das ein offenes Geheimnis.“ Wer also selber nicht genug Viruslast zusammengehustet bekommt, träufelt einfach Limo auf den Test – dann klappt’s mit ein paar schulfreien Tagen.

Natürlich ist es gar nicht notwendig, sich im Windschatten einer weltweiten Pandemie ein paar Ferientage extra zu erschleichen. Schon im seuchenfreien Zeitalter gab es sichere Methoden, sich der Unterrichtsbürde zeitweise zu entledigen. Bewährt, aber anstrengend, ist das beliebte Fieberthermometer-Rubbeln. Während Mutter der Temperaturmessung nur zustimmt, um bestätigt zu sehen, dass das Kind gesund ist, rubbelt dieses unter der Bettdecke heftig am Thermometer. Wichtig ist, es dabei nicht zu übertreiben. Denn ab 41 Grad droht statt eines blauen Tages auf dem Sofa die Krankenhausnotaufnahme. Für Anfänger besser geeignet ist Omas Rheumasalbe. Im Gesicht aufgetragen, bewirkt diese prompt eine rote Birne, sodass sogar misstrauische Mütter vom Fiebermesser absehen. Und freiwillig eine Capri-Sonne zur Abkühlung servieren. (nyf)