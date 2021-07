Reul kritisiert Übergriff der Polizei auf dpa-Fotografen

Von Schwäbische Zeitung

Feuer in Waldburg: Der Polizei wurde am Donnerstagvormittag gegen 10.25 Uhr ein Gebäudebrand in Waldburg bei Edensbach gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, steht dort ein Carport in Brand. Das Feuer droht auf ein Wohngebäude überzugreifen.

Die Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.