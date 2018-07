Rettungsschiff-Kapitän ausgezeichnet

Manche Preise sind mehr politische Demonstration als Auszeichnung. So wollte die SPD im bayerischen Landtag auch die erstmalige Verleihung ihres „Europa-Preises“ an den Kapitän des Seenotrettungsschiffes Lifeline Claus-Peter Reisch verstanden wissen: Als Protest gegen eine Geisteshaltung, die sich in Europa breit mache. Reischs Dankesrede war eine Anklage an die Adresse der EU und ihrer Regierungen. Nicht nur sein Schiff Lifeline, sondern auch andere Schiffe und Flugzeuge von Hilfsorganisationen würden „mit fadenscheinigen Argumenten“ in den Häfen und auf den Flugplätzen festgehalten: Man wolle, dass „niemand mehr sieht, dass die Menschen absaufen“. Das gegen ihn auf Malte laufende Verfahren wegen angeblich falscher Schiffspapiere bezeichnete Reisch als „Farce. Ich habe nix falsch gemacht. Wir haben 450 Menschen das Leben gerettet“.