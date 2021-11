Rentenerhöhung: Ein ungerechter Trick des Ministers

Von einem Lohnplus von über fünf Prozent können Arbeitnehmer derzeit nur träumen. Die Rentnerinnen und Rentner können sich dagegen auf diesen kräftigen Aufschlag im kommenden Jahr freuen. Möglich wird dieser Zuwachs durch eine soziale Wohltat des noch amtierenden Arbeitsministers Hubertus Heil. Denn die Entwicklung der Renten folgt in der Regel dem Anstieg der Löhne. Sinken dürfen die Renten jedoch nicht, auch, wenn die Arbeitnehmer weniger verdienen – wie es im vergangenen Jahr der Fall war. In diesem Jahr steigen die Entgelte wieder kräftig, zum Beispiel weil die Kurzarbeit zurückgeht. Zusammen mit anderen Faktoren bringt dies den Rentnern die schöne Aussicht auf 2022.

Doch auch, wenn es bei den Renten keine Kürzungen gibt: Eigentlich sollten diese zumindestens dann weniger stark steigen, wenn schlechte Lohnjahre vorausgingen. Diese Regel würde bedeuten, dass die Renten im kommenden Jahr nur um 2,6 Prozent zulegen würden. Doch SPD-Minister Heil hat diesen so genannten Nachholfaktor ausgesetzt. Dank dieses Tricks profitieren die Ruheständler also von einer guten Lohnentwicklung, müssen eine schwache aber nicht mittragen. Gerecht ist das nicht.

Ansonsten hat sich das Rentensystem auch in der Corona-Krise wieder als Hort der Stabilität erwiesen. Das kann auch so bleiben, wenn es wie schon in der Vergangenheit an veränderte Rahmenbedingungen angepasst wird. Das gilt auch für die Kranken- und Pflegeversicherung. Natürlich werden sich die Bedingungen angesichts der demographischen Entwicklung nicht verbessern. Doch einen Nachholbedarf könnte man bei Reformen mit einem ausreichend guten Willen angehen. Denn ausgerechnet die Arbeitnehmer in harten Berufen werden mehrfach benachteiligt. Sie leben kürzer, erhalten also insgesamt weniger Rentenzahlungen. Sie werden auch früher pflegebedürftig, können sich aber weniger Dienste leisten. Hier für einen Ausgleich zu sorgen, würde mehr Gerechtigkeit schaffen als Wohltaten für alle Rentner.