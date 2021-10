Führungslos dödelt der Deutsche Fußball-Bund vor sich hin. Na und? Zwanziger? Niersbach? Grindel? Keller? Besser gar kein Präsident! Doch die Zeichen mehren sich, dass so langsam alles aus dem Ruder läuft. Nicht einmal den nassforschen Springinsfeld Joshua Kimmich haben sie beim DFB in den Griff bekommen. Keine Spitze, keine Spritze! Droht nun etwa auch noch Querpasser-Fußball? Aber dies nur am Spielfeldrande.

Die rätselhafteste DFB-Entscheidung der jüngeren Vergangenheit führt nun zu einer geradezu skurrilen Idee. Denn vergeben wurde das ohnehin schon nicht so wirklich attraktive WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein nicht nach Lindau ins perfekt geeignete Städtische Stadion, sondern nach Wolfsburg. Die DFB-Elf ist für Katar längst qualifiziert, Liechtenstein für Briefkästenfirmen bekannt, Wolfsburg für den Dieselskandal. Nun geht es darum, dennoch Fußballfans in die überdimensionierte VW-Arena zu locken.

Und was macht der DFB? Schenkt jedem Besucher, der am 11. November dennoch hingeht, ein Heimtrikot der Nationalmannschaft! Klingt großzügig, doch die Aktion hat einen Haken. Denn – so die offizielle Mitteilung des Verbandes – „aus organisatorischen Gründen“ stehen nur Männer-Jerseys in Größe L zur Verfügung. Frauen und Kinder zuletzt! Erstere sind wohl nicht erwünscht, letztere sollen halt reinwachsen.

Am besten der DFB einigt sich mit Liechtensteins Fußballverband am grünen Tisch auf ein Unentschieden – und alle bleiben zuhause. Im Idealfall auch Kimmich. Im Stadion gilt 2G. Und L ist ihm eh zu groß. (jos)