Regierungsbündnis im Stresstest: Habeck hat wenig Spielraum für Kompromisse

Der Grünen-Parteitag hat den grünen Kabinettsmitgliedern breite Rückendeckung gegeben. Doch das, was sich gut anfühlt für den Moment, könnte vor allem für Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Bürde werden. Er ist derjenige, der mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner um einen Kompromiss in der Frage des Weiterbetriebs der Atomkraftwerke in Deutschland ringt. Doch im Grunde kann er der FDP, die sich für den Kauf neuer Brennstäbe ausgesprochen hat, nichts anbieten, nicht einmal die Spitze seines kleinen Fingers. Denn sonst vergrätzt er die Basis, die ihn gerade so schön bejubelt hat. Es wäre ja eine naheliegende Möglichkeit, den Koalitionsfrieden zu retten, indem auch das AKW im niedersächsischen Emsland in den Streckbetrieb genommen wird. Aber die grünen Delegierten haben etwas anderes beschlossen.

Auch das hat der Parteitag gezeigt: Die Grünen fühlen sich voller Kraft und Selbstbewusstsein, gestärkt von den Wahlerfolgen in diesem Jahr. Es braucht wenig prophetischen Geist, um zu erkennen, dass darin für die Ampel-Koalition eine Gefahr liegt. Denn je mehr die FDP das Gefühl hat, der Dauerverlierer in dieser Konstellation zu sein, desto härter werden die Liberalen für ein eigenes Profil kämpfen. Noch beteuern zwar Grüne wie FDP gleichermaßen, schon aus „Verantwortung“ in diesen Krisenzeiten am gemeinsamen Regierungsbündnis festhalten zu wollen. Doch diese Motivation reicht nicht, um für die Bürger in diesem Land die bestmögliche Politik zu machen. Dauerfeilschen in einem Regierungsbündnis bringt wenig, außer hohen Ausgaben. Das haben die Koalitionäre in diesem Sommer hinreichend belegt.

„Entscheidend ist, was hinten rauskommt“, hat Altkanzler Kohl einst gesagt. Bei ihrem Parteitag haben die Grünen gezeigt, dass sie in der Lage sind, neue Wege zu gehen, wenn es die Lage erfordert – siehe die Waffenlieferungen an die Ukraine. Dieser pragmatische Geist und nicht die Befindlichkeiten der Parteien sollte künftig das Regierungshandeln sehr viel stärker bestimmen.