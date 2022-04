Regierung fällt Entscheidung für neue Hubschrauber am Standort Laupheim

Die Bundeswehr beschafft offenbar 60 Transporthubschrauber von Typ CH-47F des amerikanischen Herstellers Boeing. Das berichtete die Bild am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung steht eine finale Entscheidung allerdings noch aus.

Die CH-47F, Spitzname "Chinook", würden voraussichtlich ab 2025 zur Verfügung stehen. Von den insgesamt 60 Machinen würden 40 in Laupheim stationiert. Der Rest im brandenburgischen Holzdorf. Beides sind Standorte des Hubschraubergeschwaders 64 der Bundeswehr, das bislang den schweren Transporthubschrauber CH-53G vom ebenfalls amerikanischen Hersteller Sikorsky fliegt. Die Kosten von fünf Milliarden Euro sollen aus dem 100-Milliarden-Paket fließen, das die Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen hat.

Ein Transporthubschrauber CH-53 der Bundeswehr vom Hubschraubergeschwader 64 aus Laupheim nimmt bei Erftstadt sogenannte Bigbags auf, um sie in den Ortsteil Blessem zu fliegen. Die mit Kies befüllten Plastiksäcke sollen in die Erft gesetzt werden, um dort das Wasser anzustauen. (Foto: Marius Becker)

Die schweren Transporthubschrauber aus Laupheim waren in den vergangenen Jahren nicht nur für, teilweise bewaffnete, Lufttransporte in Afghanistan verantwortlich. Sie kamen auch bei zahlreichen Missionen zur Katastrophenhilfe in Deutschland zum Einsatz. Neben einem großen Frachtraum ist vor allem ihre Fähigkeit wichtig, bis zu fünf Tonnen Gewicht an einem Haken unter dem Hubschrauber hängend zu befördern. Die CH-53G erreichen 2030 das Ende der geplanten Nutzungsdauer durch die Bundeswehr.

Vergabeverfahren lief Jahre lang ohne Ergebnis

Im Rennen um die Nachfolge der mittlerweile über 50 Jahre alten CH-53G-Hubschrauber hätte sich damit Boeing gegen Sikorsky, das mittlerweile zum US-Rüstungskonzern Lockheed Martin gehört, durchgesetzt. Sikorsky hatte eine wesentlich verbesserte Version des CH-53G mit der Bezeichnung CH-53K angeboten, die laut Experten jedoch deutlich teurer als der CH-47F ist.

Das Vergabeverfahren für den Auftrag läuft seit Jahren stockend. Im September 2020 stoppte das Verteidigungsministerium den Auftrag, da sowohl die Ch-47F als auch die CH-53K deutlich über den geplanten Kosten lagen. Grund dafür waren laut Experten vor allem die Forderungen, die Bundeswehr und Ministerium an die neuen Hubschrauber stellen.

Im Dezember hatte ein Gericht den Stopp des Verfahrens bestätigt und damit den Weg für eine neue Vergabe frei gemacht. Die neue Entscheidung scheint nun sehr viel schneller abgelaufen zu sein. Bislang plante das Verteidigungsministerium, 5,6 Milliarden Euro für die Hubschrauber, die als Lizenzbauten in Deutschland gefertigt werden sollten. Laut dem Bericht der Bild am Sonntag soll Airbus jetzt zumindest die Wartung der Hubschrauber übernehmen.