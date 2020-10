Referendum in Chile: Mehrheit stimmt für neue Verfassung

Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Anzünden einer Zigarette in seinem Wagen hat ein Mann in Plochingen (Landkreis Esslingen) versehentlich das Auto in Brand gesteckt. Übrig blieb nur ein Wrack. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es durch einen vermutlich technischen Defekt am Feuerzeug eine Stichflamme. Dabei entzündete sich am Montag der Dachhimmel des Autos, der aus Kunststoff bestand. Bei den ersten Versuchen, das Feuer zu löschen, zog sich der 32-Jährige leichte Verbrennungen zu.